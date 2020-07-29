رئيس الوزراء: الاستمرار في غلق الشواطئ والمتنزهات العامة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تطور إعداد المصابين بفيروس كورونا كشف عن انخفاضها حيث أخذت الأرقام منحني انخفاض سواء في إعداد المصابين أو الوفيات، مطالبا المصريين بالاستمرار في التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن وزيرة الصحة استعرضت الموقف العالمي حيث بدأت بعض الدول تشهد ارتفاع نتيجة عدم اتباع الإجراءات الاحترازية.





اقرأ أيضا / 38 قطارا .. تحريك سعر تذاكر القطارات الجديدة والتي شملها التطوير





وأضاف أنه تقرر الاستمرار في غلق الشواطئ العامة والمتنزهات العامة وأنه لو وجدت الحكومة ارتفاع معدل الاصابات ستكون هناك إجراءات مشددة مرة أخرى.





وطالب رئيس الوزراء المواطنين بالاستمرار في ارتداء الكمامات.





وأوضح أن وزير المالية استعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء المؤشرات المالية أن مصر استطاعت تحقيق تحسن في النتائج المالية وتحسن أداء الاقتصاد المصري وتراجع العجز الكلي ونسبة الدين مما يعطي ثقة في أداء الاقتصاد المصري وهو ما دفع المؤسسات الدولية ومنها فيتش التي أصدرت تقريرا إيجابيا حول أداء الاقتصاد المصري.





وأوضح أنه من المهم الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للاستمرار في فتح الأنشطة الاقتصادية.





واضاف أن مجلس الوزراء استعرض خطة تطوير قطاع السكة الحديد والذي سيصل حجم الاستثمارات به إلى تريليون جنيه وهو تحدي ضخم تنفق فيه الدولة من أجل تطويره بشكل يرضي المواطنين، مؤكدا على الدور الأصيل للدولة في توفير المرافق ولكن مع التشغيل لا بد من تحقيق إيرادات تضمن تغطية مصاريف التشغيل والصيانة للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.