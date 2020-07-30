خوفًا من انتشار الأمراض.. أهالى منيل شيحة بالجيزة يستغيثون من تراكم القمامة

شكا المواطن عمرو ممدوح سالم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قلة الخدمات بمنطقة منيل شيحة بمركز أبو النمرس الجيزة وانتشار القمامة وتهالك الطريق وانبعاث الروائح الكريهة.









ويقول فى رسالته: "طالبنا كثيرًا بحملات يومية ومستمرة لرفع القمامة من منيل شيحة بمركز أبو النمرس الجيزة أيضًا، ولكن حملات مجلس المدينة ليست يومية بل تكون بين الحين والآخر".





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