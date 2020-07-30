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بين الناس

خوفًا من انتشار الأمراض.. أهالى منيل شيحة بالجيزة يستغيثون من تراكم القمامة

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عمرو ممدوح سالم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قلة الخدمات بمنطقة منيل شيحة بمركز أبو النمرس الجيزة وانتشار القمامة وتهالك الطريق وانبعاث الروائح الكريهة.


ويقول فى رسالته: "طالبنا كثيرًا بحملات يومية ومستمرة لرفع القمامة من منيل شيحة بمركز أبو النمرس الجيزة أيضًا، ولكن حملات مجلس المدينة ليست يومية بل تكون بين الحين والآخر".

 
للتواصل مع القارئ: 01067896130


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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