الولايات المتحدة تسحب 12 ألف جندي من ألمانيا وترسلهم إلى دول أوروبية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، عن خطة طويلة الأمد لسحب ما يقرب من 12 ألف جندي من ألمانيا، ونشرهم في أماكن أخرى في أوروبا.









وقال مسئولون أمريكيون وفق ما نقلته "يورونيوز" إنه سيتم توجيه نحو 6400 فرد للعودة إلى الولايات المتحدة، وإرسال 5400 إلى دول إيطاليا وبلجيكا وبولندا.









ويأتي هذا القرار بناء على ما أعلنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب بسحب القوات من ألمانيا بسبب فشلها في إنفاق ما يكفي على الدفاع.









وصرح مسؤولون أمريكيون بأن بعض التحركات ستبدأ في غضون أشهر ومن المرجح أن ترسل قوات جوية وبرية إلى دول لديها بالفعل قوات أمريكية، فيما سيترك حوالي 25 ألف جندي في ألمانيا.









وتوترت العلاقات بين ترامب وألمانيا عقب انتقاده قلة الإنفاق الدفاعي الالماني خلال الفترة الماضية.



