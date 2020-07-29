كيف أثر فيروس كورونا على عادات عيد الأضحى؟

في ظل الاجراءات الاحترازية التي يقوم بقا الشعب لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد يحل علينا عيد الأضحى المبارك ويصبح الاحتفال بالعيد مختلف عن كل عام.
وغابت بعض العادات المنتشرة في عيد الاضحى كالزحام في الاسواق لشراء كل ما لذ وطاب كعادة من عادات العيد فلا نجد الاجواء مزدحمة لتطبيق الاجراءات الاحترازية والسلامة.
كما اعتادنا في العيد على تبادل الزيارات وصلة الرحم والخروج للتنزه في المولات التجارية والحدائق العامة ولكن الامر مختلف هذا العام ولكن مع تقدم وسائل الاتصال الحديثة يمكننا التواصل بمكالمة هاتفية وتبادل التهنئة في العيد.
وصلاة العيد هذا العام مختلفة عن العام السابق نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد ولكن دار الافتاء المصرية حدد بعض القواعد التي يجب اتباعها في المنزل لتأدييه صلاة العيد بطريقة صحيحة وسليمة.
وغابت بعض العادات المنتشرة في عيد الاضحى كالزحام في الاسواق لشراء كل ما لذ وطاب كعادة من عادات العيد فلا نجد الاجواء مزدحمة لتطبيق الاجراءات الاحترازية والسلامة.
كما اعتادنا في العيد على تبادل الزيارات وصلة الرحم والخروج للتنزه في المولات التجارية والحدائق العامة ولكن الامر مختلف هذا العام ولكن مع تقدم وسائل الاتصال الحديثة يمكننا التواصل بمكالمة هاتفية وتبادل التهنئة في العيد.
وصلاة العيد هذا العام مختلفة عن العام السابق نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد ولكن دار الافتاء المصرية حدد بعض القواعد التي يجب اتباعها في المنزل لتأدييه صلاة العيد بطريقة صحيحة وسليمة.