تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.. توقيع 79 عقدًا بالبحر الأحمر لتقنين أوضاع أراضي الدولة

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأربعاء" عن توقيع 79 عقدًا من عقود التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة للمواطنين بالمحافظة، وذلك وفقًا لقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية.





ولفت إلى أنه بتوقيع هذا العدد اليوم، فإن المحافظة تكون حققت نجاحًا كبيرًا في هذا الملف، بزيادة عن معدل التوقيع السابق بنسبة 105%، منوها إلى أنه بذلك يصبح إجمالي العقود التي تم توقيعها 154 عقد.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين الراغبين في تقنين وضع اليد على الأراضي، وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تبذل قصارى جهدها لخدمة المواطنين، وعمل تسهيلات كبيرة لتقنين الأوضاع.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، و استرداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة بتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين أو من تقدم ولم يستكمل الإجراءات القانونية، أو من لم تنطبق عليه شروط التقنين.