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أخبار العالم

مسئول بالبنتاجون: غواصات روسيا والصين خطر يهدد أمريكا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:23 م
الغواصات الروسية
الغواصات الروسية
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على صالح
حذر اللفتنانت جنرال الأمريكي جلين فانهيرك، خلال جلسات استماع بمجلس الشيوخ للموافقة عليه كرئيس للقيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي الأمريكي الشمالي، من تحدٍ خطير يشكله "المنافسون والخصوم المحتملون" لأمريكا حاليًا على البلاد. 


وقال هانهيرك "على مدى 32 عامًا من الخدمة، لا أعتقد أنني رأيت يومًا تحديًا استراتيجيًا وديناميكيًا للأمن القومي كما هو الحال اليوم، تطور روسيا قدرات استراتيجية، مثل غواصاتها، والتي تعد الآن تحديًا كبيرًا لتتبع وتشكل إمكانية لصواريخ كروز التي يمكن أن تضرب وطننا".


وأضاف أن الصين "ستفعل نفس الشيء" مثل روسيا "في المستقبل غير البعيد لأنها تواصل تطوير قدراتها وتصبح أكثر سرعة".


وتحدث الجنرال فانهريك بعد أن قال قائد الأركان البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يفمينوف لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" في مارس أنه بصرف النظر عن بناء الجيل الرابع من الغواصات، فإن روسيا تشارك أيضًا في تطوير الجيل الخامس من الغواصات.


وأضاف "يجب أن ننظر إلى الأمام، وهذا أمر حتمي لوقتنا لمواصلة تطوير البحرية الروسية، لذلك، ليس سرا أن العمل جار لإنشاء الجيل الخامس من الغواصات النووية".


وأشار يفمنوف إلى أنها ستكون أكثر تقدمًا من حيث مواصفات الأداء".


وفي تطور منفصل في مارس، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن أسطول المحيط الهادئ في البلاد قد شكل مجموعتين جديدتين لضربات الحرب ضد الغواصات، وسيتم تكليف السفن بالبحث عن الغواصات المحتملة للعدو.


وتم تشكيل المجموعات "بعد الانتهاء بنجاح من المهام القتالية في البحر مع ممارسة إطلاق النار على جميع أنواع أسلحة السفن" وستعمل في شمال شرق البلاد.


وجاء البيان بعد نائب الأدميرال البحري أندرو لويس في فبراير الماضي، بأن الساحل الشرقي للبلاد لم يعد يعتبر "ملاذًا آمنًا" لسفن البحرية الأمريكية؛ بسبب زيادة نشاط الغواصات الروسية الأكثر تقدمًا في المحيط الأطلسي.
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