أحمد شوبير يدعم مختار مختار بعد التعافي من كورونا

وجّه الكابتن احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق رسالة للكابتن مختار مختار مدرب نادي الإنتاج الحربي بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.





وغرد شوبير عبر تويتر قائلا: "‏كابتن مختار مختار الف حمدالله علي السلامة".





وأكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، عن تعافي مختار مختار المدير الفني للفريق و10 لاعبين من فيروس كورونا المستجد.





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وقال مهدي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":" خضع المصابون بفيروس كورونا لمسحة أمس الثلاثاء لمسحة، وجاءت 11 عينة سلبية منها عينة الكابتن مختار مختار."



