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رياضة

أحمد شوبير يدعم مختار مختار بعد التعافي من كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:59 م
احمد شوبير
احمد شوبير
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مصطفى كرم
وجّه الكابتن احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق رسالة للكابتن مختار مختار مدرب نادي الإنتاج الحربي بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وغرد شوبير عبر تويتر قائلا: "‏كابتن مختار مختار الف حمدالله علي السلامة". 

وأكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، عن تعافي مختار مختار المدير الفني للفريق و10 لاعبين من فيروس كورونا المستجد.

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وقال مهدي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":" خضع المصابون بفيروس كورونا لمسحة أمس الثلاثاء لمسحة، وجاءت 11 عينة سلبية منها عينة الكابتن مختار مختار."

وأضاف مهدي قائلًا:" سيخضع المتعافين لمسحة أخرى لتأكيد تعافيهم من فيروس كورونا، لكن لم يتم تحديد موعدًا لذلك، أما بقية المصابين فيخضعون للعلاج ومن الحالات السبعة المتبقية توجد حالة لعامل في الفريق."
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