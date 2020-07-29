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فن

إنجي علاء: نسألك يا الله أن تروي قلوبنا فرحاً وأن تروي أرواحنا بالسكينة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:10 م
انجي علاء
انجي علاء
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مصطفى كرم
توجهت الفنانة انجي علاء بالدعاء لله تعالي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغردت انجي علاء قائلة "‏نسألك يا الله أن تروي قلوبنا فرحا وأن تروي  أرواحنا بالسكينة والطمأنينة وأن تروي عطشنا من يد نبيك الكريم يوم لا ظل إلا ظلك ‎#يوم_التروية".


وشاركت انجي علاء في مسلسل النهاية الذي عرض في الموسم الرمضاني 202‪0. 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

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‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي تصميم ملابس انجي علاء .

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