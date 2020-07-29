النقابة: 608 أطباء مصابين بكورونا صرفوا 12 مليون جنيه دعما ماليا

قام اتحاد المهن الطبية بتسليم الدعم المالي لعدد ٦٠٨ اطباء اصيبوا بفيروس كورونا باجمالي ١٢ مليونا و١٦٠ الف جنيه منذ بداية الجائحة الي الآن وحاليا يتم مراجعة طلبات الدعم المقدمة من (٢٥٢٠) طبيبا آخرين وإرسالهم للاتحاد تمهيدا للصرف بعد العيد.













وقالت د ايمان سلامة مقررة اللجنة الإجتماعية بمجلس النقابة انه جار مراجعة طلبات الدعم من اسر الشهداء تمهيدًا لإجراءات الصرف حيث تم استلام ١٥ طلب دعم وفي انتظار الطلبات الأخرى.









يأتى هذا تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة بدعم الأطباء المصابين بفيروس كورونا بمبلغ ٢٠ الف جنيه تصرف من اتحاد المهن الطبية ودعم أسر الشهداء من الأطباء جراء الأصابة بالفيروس بمبلغ ١٠٠ الف جنيه تصرف مناصفة من الاتحاد ونقابة الاطباء









وتابعت دايمان يعد الدعم المالي مشاركة من النقابة في تحمل جزء من الاعباء عن الاطباء المصابين وتشجيعًا لهم لما بذلوه في محاربة الوباء ودعمًا لاسر الشهداء .













واوضحت ان تم تجديد المطالبة بحقوق الاطباء في بدل عدوي عادل ومعاش استثنائي لأسر الشهداء وتعويض مالي مناسب لهم ..