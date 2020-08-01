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فيديوجراف| خطر على الصحة في هذه الحالة.. كيف تتجنب أضرار القهوة؟

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:01 م
مخاطر القهوة
مخاطر القهوة
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آلاء حسن
القهوة أحد أهم المشروبات لدى كثيرين، فلا يخلو اليوم من تناول كوب القهوة، وأثبتت الدراسات مدى صحية تناولها.

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فالقهوة مفيدة للقلب والدماغ والكلى، ولكن الإفراط في تناول القهوة قد يجعلها ضارة بجسمك؛ لذا ينصح الأطباء بعدم تناول أكثر من 3 فناجين يوميا.

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ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يوضح أضرار وموعد تناول القهوة..

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