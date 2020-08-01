فيديوجراف| خطر على الصحة في هذه الحالة.. كيف تتجنب أضرار القهوة؟

القهوة أحد أهم المشروبات لدى كثيرين، فلا يخلو اليوم من تناول كوب القهوة، وأثبتت الدراسات مدى صحية تناولها.
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بدل القهوة الساخنة.. طريقة تحضير كافيه لاتيه مثلج
فالقهوة مفيدة للقلب والدماغ والكلى، ولكن الإفراط في تناول القهوة قد يجعلها ضارة بجسمك؛ لذا ينصح الأطباء بعدم تناول أكثر من 3 فناجين يوميا.
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ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يوضح أضرار وموعد تناول القهوة..
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فالقهوة مفيدة للقلب والدماغ والكلى، ولكن الإفراط في تناول القهوة قد يجعلها ضارة بجسمك؛ لذا ينصح الأطباء بعدم تناول أكثر من 3 فناجين يوميا.
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