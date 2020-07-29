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محافظات

تعرف على استعدادات مطروح لانتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:39 م
استعدادات مطروح
استعدادات مطروح لانتخابات مجلس الشيوخ
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ايمن محمود
استعدت محافظة مطروح لانتخابات مجلس الشيوخ حيث عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لتأمين ومتابعة الاجراءات الانتخابية قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ يومى 11و12 اغسطس   2020 بحضور اللواء اشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة و القيادات الأمنية و رؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات والادارات المعنية  بالمحافظة .

وأوضحت نعمة حمدى مدير ادارة المجالس، ان عدد اللجان الانتخابية بمطروح 143 لجنة ومركز انتخابى على مستوى المحافظة  كالاتى: 58 لجنة بمرسى مطروح و19 لجنة بالحمام و 5 لجان بالعلمين و 29 لجنة بالضبعة   و 9 لجان بالنجيلة و 9 لجان ببرانى و 6 لجان بالسلوم و 5 لجان بسيوة .


وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بالاستعدادات  التامة قبل بدء الانتخابات ، موجها لجميع  رؤساء المدن بالمرور الدائم على اللجان لمتابعة  توافر كافة الخدمات اللازمة  وتكثيف أعمال النظافة الدورية لظهورها بالمظهر المشرف لاستقبال الناخبين ، مع التواجد امام اللجان للاطمئنان على  سير الانتخابات ،ومراجعة أعمال الانارة، 

كما وجه بتوفير محولات  الكهرباء الاحتياطية بكل مركز  ،والتأكد من صلاحية البطاريات وذلك لتأمين اللجان ليلًا ، مع ارسال محول الى اللجنة الاولى لتامين التيار عند انقطاع الكهرباء ،بالاضافة الى تيسير  وصول الناخبين من قرية ام الصغير الى مقر اللجان بمدينة سيوة . 

كما وجه محافظ مطروح لادارة الحماية المدنية والدفاع المدنى بالإستعداد الدائم بالسيارات المجهزة امام اللجان  خلال فترة الانتخابات وسرعة التعامل مع أى طوارئ  ، وكذلك تطهير خزانات المياه قبل ملائها وتوفير شركة المياه لكميات المياه الكافية بكل لجنة قبل بداية  الانتخابات.
 
كما وجه  لمديرية الشؤن الصحية بتوفير التأمين الطبى اللازم مع تواجد  ممرض ومراقب صحى بكل لجنة للمتابعة الدورية والاطمئنان على صحة وسلامة المتواجدين باللجنة.

كما وجه لهيئة الاسعاف بالمرور الدورى على اللجان من خلال السيارات المجهزة  والمتواجدة أمام كل  لجنة انتخابية وتجهيز سيارات لأى طوارئ صحية .

كما وجه بتكثيف  جهود رجال المرور فى  تنظيم الشوارع وتيسير الحركة  منعا للازدحام امام اللجان ، بالاضافة الى التنسيق مع مديرية الامن بشأن تأمين الصناديق الانتخابية والتأكد من خروج جميع الناخبين من مقر اللجان الانتخابية.
تعرف على استعدادات مطروح لانتخابات مجلس الشيوخ
تعرف على استعدادات مطروح لانتخابات مجلس الشيوخ
تعرف على استعدادات مطروح لانتخابات مجلس الشيوخ
تعرف على استعدادات مطروح لانتخابات مجلس الشيوخ
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