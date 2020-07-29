تامر إبراهيم زوج مقهور في مسلسل كوميدي اجتماعي لـ2021

كشف الفنان الشاب تامر إبراهيم، انضمامه لفريق عمل مسلسل "طلقني" كاسم مبدئي، وهو المسلسل الذي بدأ تصويره منذ أيام عقب تخفيف حدة الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.





وقال تامر إبراهيم، إن المسلسل يناقش عدد من القضايا الهامة أبرزها الطلاق وسلبياته والخيانة والغدر في إطار كوميدي اجتماعي يضاهي مستجدات الألفية الجديدة.



