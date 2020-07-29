ديميت أوزديمير تثير الجدل بإطلالة غريبة على انستجرام

، وظهرت فيها بإطلالة غريبة ومختلفة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير متابعيها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام