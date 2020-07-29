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مرأة

ديميت أوزديمير تثير الجدل بإطلالة غريبة على انستجرام

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:59 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير متابعيها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة غريبة ومختلفة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات. 

وارتدت ديميت اوزديمير توب باللون الأبيض هاف ستوميك ملحق بـ كابتشو على الرأس، وعليه بنطال واسع وطويل هاي وسط بنفس اللون، ، وهو ما أبرز أناقتها وأنوثتها بشكل كبير. 

وقامت ديميت اوزديمير برفع شعرها تحت الكابتشو بعمله كحة ، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، فقامت باختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع وضع الكحل الأسود والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة ومختلفة.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها: 
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A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on

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