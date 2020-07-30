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منوعات

سيارات متنقلة تابعة للتضامن للأطفال بلا مأوى.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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رنا أشرف - أبانوب نبيل
اطفال بلا مأوى مشكله كبيرة تواجه المجتمع المصرى فتخلق مجرميين من الصغر بسبب تواجد الاطفال فى الشارع دون اى رقابه اسريه او اهداف فى حياتهم و هو  هدف كبير لبرنامج السيارات المتنقله " اطفال بلا مأوى" لحماية الاطفال و السيطره عليهم و دمجهم فى المجتمع.


قال اشرف امير المسئول عن الوحدات بالبرنامج ان البرنامج القومى لحمايه الاطفال و الكبار بلا مأوى تم تنفيذه عام 2017 على ارض الواقع قبل بدايته تم عمل احصائيه لمعرفه نسبه الظاهره على ارض الواقع و اتضح ان العدد هو 16 الف طفل بلا مأوى و بناء عليه الدوله استعدت و تم تنفيذ البرنامج عن طريق وزاره التضامن و صندوق تحيا مصر كتمويل للبرنامج و تم وضع خطه و الاستعانه بالجمعيات الاهلية للمجتمع المدنى و تم التنفيذ على مستوى 10 محافظات لانهم يمثلون 80% من عدد الاطفال الذين يحتاجون الى مأوى.

اكد ان البرنامج يمتلك فرق شارع و هى وحدات متنقله وهى وحدة جذب اولى تم تنفيذها فى مصر لعلاج تلك الظاهره و تمتلك الوحده اخصائي نفسى و اخصائي اجتماعى و مسعف و منسق فنى و اخصائي ادارة حالة يقومون بالتعامل مع الاطفال و جذبهم بخطة و كسر حاجز الخوف للاطفال و يتم جذبهم للوحده و دراسه حالتهم و معرفة مشكلتهم و يتم بعد ذلك وضعهم فى دار رعاية او رجوعهم لاسرهم اذا كانت الاسرة تستطيع استقبال طفلها.

تابع هشام المسئول الميدانى عن البرنامج ان وجودهم فى الشارع ادى الى دمج كثير من الاطفال فى دور الرعاية و رجوع الكثير الى اسرهم  فالبرنامج يركز على الكبار ايضا و ليس الاطفال فقط و تم ترحيل الكثير الى دور المسنيين مع وجود متطلبات الحياه الضروريه من اكل الى سرير  و مأوى و راحه بالاضافه الى توزيع البطاطيين فى الشتاء و حمايتهم من البرد القارس.

و تابع قائلا ان اى مواطن يستطيع التطوع فى البرنامج عن طريق التوجه الى الدور العاشر فى وزاره التضامن الاجتماعى و للتواصل الاتصال على الخط الساخن لهم هو ١٦٤٣٩ و تم تقديم الكثير من البلاغات لهم على الرقم مع تواجدهم 24 ساعة.
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