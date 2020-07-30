الكيلو بـ 53 للأبقار.. الزراعة: توفير الأضاحي بأسعار مناسبة

قال طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إنه هناك حصر كامل ل لثروة الحيوانية على مستوى مصر، مضيفا:" هناك توافر لكميات الأضاحي بأسعار مناسبة".





وأضاف طارق سليمان في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" لا يوجد تراجع في إقبال المواطنين على شراء الأضاحي".





حملات مكثفة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية للمرور والرقابة على اماكن بيع الاضاحي والشوادر للاطمئنان والتاكد من صحة وسلامة المعروضة". وتابع طارق سليمان:"الحيوانية والهيئةللمرور الأضاحي المعروضة".





وأكمل طارق سليمان:" الجهات الحكومية لا تطرح الأضاحي لمنافسة القطاع الخاص ولكن دورنا تشجيع القطاع الخاص، وإحداث التوازن في الأسواق".



