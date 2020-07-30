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الكيلو بـ 53 للأبقار.. الزراعة: توفير الأضاحي بأسعار مناسبة

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:52 ص
الابقار
الابقار
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هاني حسين
قال طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إنه هناك حصر كامل للثروة الحيوانية على مستوى مصر، مضيفا:"  هناك توافر  لكميات الأضاحي بأسعار مناسبة".

وأضاف طارق سليمان  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" لا يوجد تراجع في إقبال المواطنين على شراء الأضاحي".

وتابع طارق سليمان:"  حملات مكثفة  من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية  للمرور والرقابة على اماكن بيع الاضاحي والشوادر للاطمئنان والتاكد من صحة وسلامة الأضاحي المعروضة".

وأكمل طارق سليمان:"  الجهات الحكومية لا تطرح الأضاحي لمنافسة القطاع الخاص ولكن دورنا تشجيع القطاع الخاص، وإحداث التوازن في الأسواق".

ولفت طارق سليمان:"  متوسط أسعار الأبقار 53 جنيه  للكيلو، والجاموس 44 جنيه، والاغنام والماعز من 55 إلى 60 جنيه"، مضيفا:" ننصح المواطنين بذبح الأضاحي في المجازر".
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