الكيلو بـ 53 للأبقار.. الزراعة: توفير الأضاحي بأسعار مناسبة

قال طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إنه هناك حصر كامل للثروة الحيوانية على مستوى مصر، مضيفا:" هناك توافر لكميات الأضاحي بأسعار مناسبة".
وأضاف طارق سليمان في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" لا يوجد تراجع في إقبال المواطنين على شراء الأضاحي".
وتابع طارق سليمان:" حملات مكثفة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية للمرور والرقابة على اماكن بيع الاضاحي والشوادر للاطمئنان والتاكد من صحة وسلامة الأضاحي المعروضة".
وأكمل طارق سليمان:" الجهات الحكومية لا تطرح الأضاحي لمنافسة القطاع الخاص ولكن دورنا تشجيع القطاع الخاص، وإحداث التوازن في الأسواق".
ولفت طارق سليمان:" متوسط أسعار الأبقار 53 جنيه للكيلو، والجاموس 44 جنيه، والاغنام والماعز من 55 إلى 60 جنيه"، مضيفا:" ننصح المواطنين بذبح الأضاحي في المجازر".