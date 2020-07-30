نيسان تنوى إلغاء التوزيعات النقدية السنوية

أكدت مصادر مطلعة إن شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور لا تعتزم صرف توزيعات نقدية للمساهمين خلال العام المالي حالي وتستهدف المحافظة على السيولة النقدية وتنشيط أعمالها.



وأشارت نيسان أنها ستعلن في وقت لاحق نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو الماضي وتوقعاتهم للعام المالي الحالي ككل بالإضافة إلى أنها تقول المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن الربع الأول سجل خسائر تشغيل قدرها 150 مليار.



ومن المعروف ان نيسان قد ألغت أيضا التوزيعات النقدية للعام الماضي كما يعتبر إلغاء التوزيعات النقدية ضربة لشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو التي تمتلك أكر حصة تبلغ 43 % من أسهم نيسان وتشاركها في تحالف عالمي لصناعة السيارات

كما تكافح كل من نيسان ورينو للتغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد الحالي والتكاليف الثابتة العالية وتقادم مجموعة الطرز التي تنتجها.



كما تكافح نيسان لاستعادة ربحيتها ومستويات مبيعاتها بعد القبض على رئيسها السابق كارلوس غصن في تشرين ثان/نوفمبر 2018 بتهمة الفساد بالإضافة إلى عدم تطويرها لطرز جديدة خلال الفترة الأخيرة جعلها أقل استعدادا لمواجهة تراجع الطلب العالمي على السيارات ومواجهة تأثيرات الجائحة.

