آخرها «يا بلدنا يا حلوة».. تعرف على أبرز أغاني عمرو دياب الوطنية | شاهد

طرح الفنان عمرو دياب، منذ قليل، أغنية وطنية جديدة بعنوان "يا بلدنا يا حلوة"، وذلك عبر "يوتيوب"، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقدم فيها الهضبة عمرو دياب أغانى وطنية، بل قدم من قبل عددا من الأغانى.

نرصد فى التقرير التالى، أبرز الأغانى الوطنية التى قدمها عمرو دياب.

يا بلدنا يا حلوة

طرح الفنان عمرو دياب أحدث أغنياته "يا بلدنا يا حلوة" والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، وإخراج طارق العريان.

أنا بعشقك يا مصر

وقدم عمرو دياب أغنية "أنا بعشقك يا مصر" مع المستشار تركى آل الشيخ وهى الأغنية قدمت بمناسبة الذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر، وهي ألحان روزام.

بلادى مصر

قدمها الهضبة عمرو دياب في بداية مشواره، وقدمها في كورال أطفال، وتقول كلماتها: «أدي الأرض أدي الشمس وأدي مصر.. وانتوا ضحكة بكرة في عيون مصر.. أدي بلادنا أدي وأدي النيل في الوادي.. بلادي مصر».

قدمها الهضبة عمرو دياب في بداية مشواره، وقدمها في كورال أطفال، وتقول كلماتها: «أدي الأرض أدي الشمس وأدي مصر.. وانتوا ضحكة بكرة في عيون مصر.. أدي بلادنا أدي وأدي النيل في الوادي.. بلادي مصر».

طرحها الهضبة عام 2011، وتقول كلماتها: «مصر قالت صوت ولادي كلمة الحق في بلادي.. هما دول سر التحدي هما دول زهرة جهادي

طرحها الهضبة عام 2011، وتقول كلماتها: «مصر قالت صوت ولادي كلمة الحق في بلادي.. هما دول سر التحدي هما دول زهرة جهادي

هي ثاني أغاني عمرو دياب الوطنية، لكنها نادرة له ومحتفظة في ذاكرة "ماسبيرو"، وتقول كلماتها: "دندن يا عود يا قانون قسم مصر الجميلة بتتبسم.. حب ورضا يجمعنا بالحكمة وبصدق المعنى.. وياه القمر تحلى السهرة والود يجمعنا في بستان".

هي ثاني أغاني عمرو دياب الوطنية، لكنها نادرة له ومحتفظة في ذاكرة "ماسبيرو"، وتقول كلماتها: "دندن يا عود يا قانون قسم مصر الجميلة بتتبسم.. حب ورضا يجمعنا بالحكمة وبصدق المعنى.. وياه القمر تحلى السهرة والود يجمعنا في بستان".

هما دول هما الشباب.. مصر قالت الكرامة عزة النفس بشهامة.. هما دول أكبر علامة كل حي وله قيامة.. زي ماقال الكتاب»، وهي من كلمات مجدي النجار، وألحان وغناء عمرو دياب، وتوزيع عادل حقي.

هما دول هما الشباب.. مصر قالت الكرامة عزة النفس بشهامة.. هما دول أكبر علامة كل حي وله قيامة.. زي ماقال الكتاب»، وهي من كلمات مجدي النجار، وألحان وغناء عمرو دياب، وتوزيع عادل حقي.

غناها عمرو دياب عام 2015، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع موسيقي شريف مكاوي، وتقول كلماتها: «بحبك ياللي شاغل قلبي ليل ونهار، بلاش تبعد بلاش تبعد! بعيد عني ولو ثانية.. دي كلمة بلدي بتقولهالي بأستمرار، حقولهالك وأعيدهالك ده حبك عندي بالدنيا.. يا مصر تملي عالبال، ياساكنة جوه وجداني، بقولهالك وأعيدهالك مبرتحش في مكان تاني.. دي بلدي تملي عالبال، ومين يستغني عن بيته! هنا ونسي هنا شمسي وأجمل عمر قضيته.. أنا حلمك أنا صورتك قصاد الكون، يهون تعبي عشان تبقي في أجمل صورة يابلادي.. بلف الدنيا دي بحالها وفين مابكون، يشرفني أقول مصري وأكمل حلم أجدادي.. يا مصر تملي عالبال، ياساكنة جوه وجداني، بقولهالك وأعيدهالك مبرتحش في مكان تاني.. دي بلدي تملي عالبال، ومين يستغني عن بيته! هنا ونسي هنا شمسي وأجمل عمر قضيته».

غناها عمرو دياب عام 2015، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع موسيقي شريف مكاوي، وتقول كلماتها: «بحبك ياللي شاغل قلبي ليل ونهار، بلاش تبعد بلاش تبعد! بعيد عني ولو ثانية.. دي كلمة بلدي بتقولهالي بأستمرار، حقولهالك وأعيدهالك ده حبك عندي بالدنيا.. يا مصر تملي عالبال، ياساكنة جوه وجداني، بقولهالك وأعيدهالك مبرتحش في مكان تاني.. دي بلدي تملي عالبال، ومين يستغني عن بيته! هنا ونسي هنا شمسي وأجمل عمر قضيته.. أنا حلمك أنا صورتك قصاد الكون، يهون تعبي عشان تبقي في أجمل صورة يابلادي.. بلف الدنيا دي بحالها وفين مابكون، يشرفني أقول مصري وأكمل حلم أجدادي.. يا مصر تملي عالبال، ياساكنة جوه وجداني، بقولهالك وأعيدهالك مبرتحش في مكان تاني.. دي بلدي تملي عالبال، ومين يستغني عن بيته! هنا ونسي هنا شمسي وأجمل عمر قضيته».

القاهرة

طرحها الهضبة عام 2016، وشارك معه في غنائها الكينج محمد منير، اللذين اجتمعا معا في هذه الأغنية على حب مصر، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين، ومن إخراج شريف صبري.





وتقول كلماتها: «كأنها بنت جميلة بتنادي عليك.. فيها سر بيخليها دايمًا حلوة في عينيك.. يا سحرها عشقتها بحبها.. القاهرة، ونيلها، وطول ليلها، وأغانيها ومواويلها وحكاويها آه ياجمالها!.. القاهرة، تجيلها، تحنلها، وتهواها ماتنساها وتتحاكي بأحوالها.. هنا ناس تشيل عنك همك وتقاسمك فيه.. وفي عز فرحك تفرحلك وتجمالك فيه.. ناس يوحشوك لما يسبوك ويفكروك.. بالقاهرة ونيلها، وطول ليلها.. وأغانيها ومواويلها وحكاويها آه ياجمالها.. القاهرة، تجيلها تحنلها.. وتهواها ماتنساها وتتحاكي بأحوالها.. ياجمالها ساعة العصرية في مركب عالنيل.. مع صحبة حلوة وأغنية عالشوق والميل.. للمغرمين والعاشقين والسهرانين.. في القاهرة ونيلها وطول ليلها.. وأغانيها ومواويلها وحكاويها آه ياجمالها





القاهرة تجيلها تحنلها.. وتهواها ماتنساها وتتحاكي بأحوالها.. القاهرة ونيلها وطول ليلها.. وأغانيها ومواويلها وحكاويها آه ياجمالها



