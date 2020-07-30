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فن

أخبار الفن.. حبس دنيا بطمة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها وزوجها.. نيللى كريم تتحدث عن زواجها الجديد.. ظهور نادر لـ حفيد محمود حميدة

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:25 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


احتفالا بمئوية ميلاد فريد شوقي.. قصص الحب والزواج في حياة وحش الشاشة
تحتفل أسرة الفنان الراحل فريد شوقى اليوم بمئوية ميلاده، ويظل ملك الترسو أحد النجوم الذين تربعوا على عرش النجومية حتى آخر أيام حياته، وتظل علاقات الفنان الكبير النسائية إحدى المراحل البارزة فى حياته والتى تأثر بها.


قررت إحدى المحاكم المغربية، سجن الفنانة دنيا بطمة 8 أشهر؛ في قضية ابتزاز فنانين، وفضح شخصيات شهيرة.


خطفت الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها ووالدتها وزوجها الفنان أحمد فهمى، الأنظار فى العرض الخاص بفيلم "الغسالة" الذي عُرض أمس، الأربعاء، داخل إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر.


تحدثت الفنانة نيللي كريم، عن حفل زفافها من رجل الأعمال عمر إسلام، خاصةً أن كثيرين من محبيها ومتابعيها يتساءلون عن موعد زواجها.


احتفل فريق عمل فيلم "الغسالة" بالعرض الخاص للفيلم الذى من المقرر عرضه فى عيد الأضحى، وذلك داخل إحدى السينمات فى مدينة السادس من أكتوبر. 
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