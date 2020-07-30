أخبار الفن.. حبس دنيا بطمة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها وزوجها.. نيللى كريم تتحدث عن زواجها الجديد.. ظهور نادر لـ حفيد محمود حميدة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

تحتفل أسرة الفنان الراحل فريد شوقى اليوم بمئوية ميلاده، ويظل ملك الترسو أحد النجوم الذين تربعوا على عرش النجومية حتى آخر أيام حياته، وتظل علاقات الفنان الكبير النسائية إحدى المراحل البارزة فى حياته والتى تأثر بها.









قررت إحدى المحاكم المغربية، سجن الفنانة دنيا بطمة 8 أشهر؛ في قضية ابتزاز فنانين، وفضح شخصيات شهيرة.







خطفت الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها ووالدتها وزوجها الفنان أحمد فهمى، الأنظار فى العرض الخاص بفيلم "الغسالة" الذي عُرض أمس، الأربعاء، داخل إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر.







تحدثت الفنانة نيللي كريم، عن حفل زفافها من رجل الأعمال عمر إسلام، خاصةً أن كثيرين من محبيها ومتابعيها يتساءلون عن موعد زواجها.







