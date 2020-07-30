خلال فترة العيد.. استمرار تقديم طلبات التصالح في الأقصر

أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب محافظة الاقصر عن أستمرار تقديم طلبات التصالح وسداد رسوم جدية التصالح خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.





وأوضح عاشور بأن تقديم طلبات التصالح وسداد رسوم جدية التصالح بنسبة ٢٥٪ من قيمة المخالفة متاح خلال اجازة عيد الأضحى المبارك من خلال المركز التكنولوجي وذلك ايام (السبت، الأحد، الإثنين) وذلك تيسيرا على السادة المواطنين.









من جانبه أوضح جمال فلتس، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، أن العمل بالإدارة مستمر طوال أيام اجازاة عيد الأضحى المبارك وعلى مدار اليوم.





وأشار إلى تواجد افراد الادارة لتلقى الشكاوى والرد عليها وحلها بشكل فورى بالتنسيق مع كافة المديريات والادارات المتواجدة بمراكز ومدن المحافظة.