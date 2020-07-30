بيطري القاهرة: ذبحنا 100 ألف رأس ماشية بمجزر البساتين خلال أسبوعين

أكد الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة أن عدد رؤوس الماشية التي تم ذبحها بمجازر القاهرة الخمسة ( حلوان ، طرة ، الممتاز ، السلام ، البساتين ) خلال الأسبوعين الماضيين بلغت حوالى ١٠٠ ألف رأس لأول مرة.





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وأوضح أن منهم ٦٥ ألف رأس بمجزر البساتين وحده نتيجة الحملات المشددة لمنع الذبح خارج المجازر .





كما تم تحرير ١٣١ محضر وضبط ٣٧ طن لحوم غير صالحة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح ٥ آلاف رأس يوميًا.





حيث يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى ٤ صالات لاستيعاب الأضاحى مشيرًا لوجود أختام بالمجزر تحوى أرقام سرية غير قابلة للتزوير .



