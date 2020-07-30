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محافظات

بيطري القاهرة: ذبحنا 100 ألف رأس ماشية بمجزر البساتين خلال أسبوعين

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:59 ص
بيطري القاهرة: ذبحنا
بيطري القاهرة: ذبحنا ١٠٠ الف رأس ماشية بمجزر البساتين
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عبد العزيز جمال
أكد الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة  أن عدد رؤوس الماشية التي تم ذبحها  بمجازر القاهرة الخمسة ( حلوان ، طرة ، الممتاز ، السلام ، البساتين ) خلال الأسبوعين الماضيين بلغت حوالى ١٠٠ ألف رأس لأول مرة.

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وأوضح أن منهم ٦٥ ألف رأس بمجزر البساتين وحده نتيجة الحملات المشددة لمنع الذبح خارج المجازر .

كما تم تحرير ١٣١ محضر وضبط ٣٧ طن لحوم غير صالحة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى  أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح ٥ آلاف رأس يوميًا. 

حيث يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى ٤ صالات لاستيعاب الأضاحى مشيرًا لوجود أختام  بالمجزر تحوى أرقام سرية غير قابلة للتزوير .

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  اليوم مجزر البساتين الآلي لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.
بيطري القاهرة: ذبحنا 100 ألف رأس ماشية بمجزر البساتين خلال أسبوعين
بيطري القاهرة: ذبحنا 100 ألف رأس ماشية بمجزر البساتين خلال أسبوعين
بيطري القاهرة: ذبحنا 100 ألف رأس ماشية بمجزر البساتين خلال أسبوعين
بيطري القاهرة: ذبحنا 100 ألف رأس ماشية بمجزر البساتين خلال أسبوعين
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