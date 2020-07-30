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لمنع التلاعب بالأسعار.. التموين: حملات رصد بالأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية بالمجمعات الاستهلاكية.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال معاون وزير التموين، وائل قاسم، إن كل السلع الغذائية كالأرز والزيت والسكر متوفرة فى منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، لافتًا إلى أن السلع متوفرة بأسعار تنافسية، منوهًا إلى أن هناك أكثر من 70 منفذا على مستوى الجمهورية بها تخفيضات على السلع الغذائية.


وأضاف معاون وزير التموين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن السلع متوفرة فى المنافذ بكميات كبيرة بما يتناسب مع حجم الطلب، مشيرًا إلى أن الكمامات متوفرة فى جميع المنافذ بأسعار تنافسية.


وتابع: "هناك إقبال جيد من المواطنين على الكمامات"، مشددًا على أن الوزارة تهتم بخدمة المواطنين فى السلع المطروحة وجودتها، مشيرا إلى أن هناك مطالبات بأن تكون الكمامات إلزامية لذلك يتم توفيرها.


وأوضح أنه طبقًا لمؤشر الإقبال على شراء الكمامات من المتوقع زيادة حجم المعروض، مؤكدًا أن هناك حملات رصد وحملات رقابية للقضاء على ظاهرة التلاعب بالأسعار.
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