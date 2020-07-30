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مرأة

ماسك سريع لتعطير وتكثيف الشعر

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:07 م
ماسك سريع لتعطير
ماسك سريع لتعطير وتكثيف الشعر
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أسماء عبد الحفيظ

تتمنى كل فتاة الحصول على شعر كثيف، ومعطر، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء عليك بماسك سريع يزيد كثافة الشعر ولمعانه.


وفقا لما كشفه موقع "هيلثي"، فإن زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية التي تساعد على زيادة نمو الشعر والحصول على شعر ثقيل وجذاب، فكثير من الفتيات تشعر بالإحراج الشديد من ضعف نمو الشعر.


مكونات الوصفة:

3 ملاعق زيت زيتون طبيعي.
2 معلقة من عصير الليمون.


طريقة التحضير:

قومي بتحضير إناء عميق ونضع به زيت الزيتون والليمون.
ضعي الخليط على فروة رأسك مباشرة مع التدليك الجيد والمستمر.
عليكي بوضع منشفة دافئة ولفها على شعرك بطريقة محكمة.
اتركي الوصفة على شعرك لمدة 20 دقيقة بعد ذلك اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.
تكرر هذه الوصفة على مدار شهر أسبوعيًا وسوف تلاحظين الفرق.

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