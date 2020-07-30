يا بلدنا يا حلوة لعمرو دياب تقترب من نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

وصور عمرو دياب الكليب في عدد من شوارع القاهرة مع المخرج طارق العريان، لتتماشى مع كلمات الأغنية الوطنية التي تحكي عن ذكريات الهضبة في شوارع القاهرة.









يُذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب البوم سهران الذي طرحه شهر فبراير الماضي بالتزامن مع عيد الحب ويضم 16 أغنية.









أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".



