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حوادث

مديرية أمن الجيزة تنشر وحدات أمنية وأقوال متحركة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:03 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نشرت مديرية أمن الجيزة، خدمات أمنية ثابتة ومتحركة على أغلب مناطق القطاع خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وضمت خطة مديرية أمن الجيزة نشر كمائن ثابتة ومتحركة بالاضافة لشن حملات تموينية على المحال التجارية بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

كما شدد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة على منع إنتظار السيارات على كورنيش النيل وشارع النيل السياحي.

كما تنتشر أقوال أمنية على مناطق المحافظة المختلفة، بالإضافة لنقاط ملاحظة للحالة الأمنية، مع الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع على كافة المحاور والطرق والميادين الهامة.

كما شملت الخطة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تشمل غلق الحدائق العامة، والمتنزهات، والمراسي النيلية، ومتابعة غلق المحلات التجارية، والمولات، والمطاعم، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

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