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أخبار العالم

بعد زيادة التهديدات بقتله.. تشديد الحراسات حول نتنياهو

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:48 م
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
أكد "توباز لوك"، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه تقرر تشديد الإجراءات الأمنية والحراسات حول نتنياهو، بعد زيادة وتيرة التهديدات بقتله، وفي ظل استمرار المظاهرات المطالبة برحيله على خلفية الأزمة المالية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لوك قوله "إنه تم تعزيز الأمن حول رئيس الوزراء بسبب المظاهرات والتهديدات الأخيرة".

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن الإجراءات الأمنية حول نتنياهو في حدها القصوى، بعد التطورات الأخيرة، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس الأربعاء، اعتقال شرطي هدد نتنياهو بالقتل، وحاول الاقتراب منه بسبب الأزمة المالية التي يعيشها.

وكان وزراء إسرائيليون قد حذروا من أن يلقى نتنياهو مصير، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، الذي تعرض للاغتيال بسبب توقيعه اتفاق أوسلو للسلام مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وتقدم محامو نتنياهو أكثر من مرة ببلاغات للتحقيق في رسائل تصل نتنياهو وزوجته ونجله يائير، تتضمن تهديدات صريحة بالقتل، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تحاول تعقب مصدر تلك الرسائل.

وتتزايد حالة الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير، في ظل الخلافات التي يشهدها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين زعيميه بنيامين نتنياهو وبيني جانتس، إضافة للأزمة الاقتصادية التي تشهدها إسرائيل بسبب فيروس كورونا المستجد.
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