الاقتصاد الأمريكي يشهد أكبر انخفاض في النشاط بنسبة 32.9%

شهد الاقتصاد الأمريكي أكبر انخفاض في النشاط الذي عرفه على الإطلاق في الربع الثاني ، على الرغم من أنه لم يكن سيئًا كما كان يُخشى.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي من أبريل إلى يونيو بنسبة 32.9%، وفقًا للقراءة الأولى لوزارة التجارة على البيانات الصادرة الخميس، وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتطلعون إلى انخفاض بنسبة 34.7%.









ولم يكن الكساد الكبير ولا الركود الكبير ولا أي من أكثر من ثلاثين حالة من الركود الاقتصادي على مدى القرنين الماضيين تسببت في مثل هذا الاستنزاف الحاد على مدى فترة قصيرة من الزمن.

وبالمقارنة ، كان أسوأ ربع خلال الأزمة المالية لعام 2008 هو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.4% في الربع الرابع من ذلك العام. كانت علامة المياه المنخفضة السابقة تراجعا بنسبة 10 ٪ في الربع الأول من عام 1958.

يعود هذا الانهيار في النشاط إلى مصدر مختلف عن أي من سابقاتها: إغلاق قامت به الحكومة يهدف إلى مكافحة جائحة Covid-19.

قيل للعمال في جميع أنحاء البلاد بالبقاء في منازلهم من أي وظيفة لا تعتبر ضرورية ، مما أدى إلى توقف ساحق شهد ارتفاع معدل البطالة عند 14.7% ، وهو ارتفاع بعد الاكتئاب.

وقال المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية إن الركود الحالي بدأ بالفعل في فبراير ، قبل شهر من إعلان الوباء. الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول انخفض بنسبة 5%.