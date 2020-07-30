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أخبار البلد

تحالف ستار يطوّر خدماته لمساعدة عملاء شركات الطيران في التخطيط للسفر

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:32 م
تحالف ستار
تحالف ستار
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نورهان خفاجي
كشف تحالف ستار أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم، الذي تعد مصر للطيران أحد الأعضاء المميزين، عن سلسلة من التحديثات لمساعدة الركاب الآن على تخطيط مقاطع رحلاتهم المتعددة والحصول على المزيد من معلومات السفر.

وجرى إنشاء هذه الخدمة الفريدة من نوعها، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط https://www.staralliance.com/en/journey-info، من خلال تحالف ستار وشركات الطيران الأعضاء بالتحالف بهدف توفير وسائل مساعدة للعملاء على ساحة السفر الدولي المتغيرة باستمرار نتيجة للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومات والهيئات التنظيمية للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا. 

ويوفر هذا الموقع للعملاء إمكانية معرفة المعلومات الخاصة بالسفر سواء أثناء السفر على شركة طيران واحدة بالتحالف أو أكثر وعن طريق مطارات متعددة وكذلك فقد أصبحت المعلومات متوفرة باللغة الإنجليزية والصينية والفرنسية والألمانية والإسبانية، كما يمكن مشاركة المعلومات عبر البريد الإلكتروني وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للأصدقاء والزملاء ومحترفي السفر لمساعدة العملاء للبحث عن النتائج بالنيابة عنهم.


فنظرا  للحاجة إلى الحد من التدابير المتغيرة والمشددة ، صرح كريستيان دراجر، نائب رئيس التحالف لتجارب خدمة العملاء بأن، "هذه الخدمة تجمع بين مدخلات جميع شركات الطيران الأعضاء الـ 26 والعديد من المطارات الرئيسية في شبكتنا العالمية، لتزويد عملائنا بتوجيهات محددة تتعلق بالصحة والسلامة الصحية لمجموعة متزايدة من الوجهات."


كما يتم إضافة المزيد من المميزات والمزيد من المطارات باستمرار، مع تعهد التحالف بمواصلة تقديم أفضل تجربة سفر للعملاء أينما كانوا.


يأتي هذا التطوير ضمن سبل مواجهة صناعة الطيران التحدي الأكبر في تاريخها، حيث يواصل تحالف ستار العالمي وشركات الطيران الأعضاء به عملهم لجعل تجربة السفر أكثر سهولة ولاستعادة الثقة في السفر الجوي، والربط بين الأشخاص والثقافات مرة أخرى.
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