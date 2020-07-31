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سيارات

سباق تسارع جديد بين بورشه 918 سبايدر وبوجاتي شيرون .. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشر عدد من محبى السيارات على السوشيال ميديا مقطع فيديو لاثنين من أعظم السيارات الخارقة على الإطلاق، وهما بوجاتي شيرون وبورشه 918 سبايدر، في سباق تسارع للتنافس فيما بينهما لإثبات أيهما أسرع في السباقات ، أثناء حدث أقيم في سويسرا .

حيث تستعين بورشه 918 سبايدر بمحرك V8 سعة 4.6 لتر ومحركين كهربائيين، لتحصل على قوة إجمالية قدرها 875 حصان و 1280 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وتبدو السيارة بورشه 918 سبايدر منافسًا أكثر ملائمة لسيارات فيراري لافيراري وماكلارين بي 1، فهي سيارة خارقة مكهربة يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 2.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 344 كلم/سا .

اما عن شيرون فهى تزن أكثر من 918 بـ 300 كجم تقريبًا، ولكن فارق القوة بينهم مذهل، حيث تستمد السيارة الفرنسية قوتها من محرك W16 رباعي التوربو سعة 8 لتر بدون أي مساعدة كهربائية، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 2.5 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 420 كلم/سا.

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