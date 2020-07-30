الكولونالية التركية تتقدم إلى سلطنة عمان

كانت البداية حين زعم السياسي التركي إبراهيم كارغول، المقرب من أردوغان فى 28-7-2020 أن تركيا عقدت اتفاقية مع السلطنة لإقامة قاعدة عسكرية. وأضاف كارغول، في تغريدة له عبر موقع تويتر: "إنّ أردوغان نجح في عقليته الجوبلوتكيه لإحكام سيطرته على المنطقة، بالهيمنة على البحر الأحمر عبر القاعدة العسكرية في الصومال، وعلى الخليج عبر القاعدة التي اتفق مع السلطات العمانية لإقامتها في السلطنة، بعد إقامة القاعدة العسكرية التركية في قطر".وأكد الخبير العسكري التركي أكار هاكان على حسابه في موقع "تويتر"، أن تركيا ستوقع معاهدة عسكرية مع سلطنة عمان خلال المرحلة المقبلة. قالت الاذاعه الرسميه للسلطنه ان اتفاقا عسكريا قد وقع دون تحديد لهوية هذا الاتفاق العسكرى.





يتمتع العمانيون والأتراك بعلاقات تاريخية تعود إلى القرن السادس عشر عندما سعى العثمانيون لمواجهة النفوذ البرتغالي في المحيط الهندي. ومع ذلك ، لم يكن حتى عام 1973 ، بعد ثلاث سنوات من تولي السلطان قابوس السلطة ، أقامت سلطنة عمان وجمهورية تركيا علاقات دبلوماسية رسمية. منذ ذلك الحين ، كانت العلاقات الثنائية مستقرة وسلسة ، لكنها لم تتطور بقوة. على مر السنين ركزت مسقط وأنقرة بشكل أساسي على العوامل الاقتصادية، بدلًا من العوامل السياسية في علاقتهما. كانت الزيارات الرسمية على أعلى مستوى نادرة. كانت زيارة سلطان عمان الوحيدة لتركيا في عام 1989 ، في حين قام رئيسان تركيان فقط بزيارة السلطنة - سليمان ديميريل وعبد الله جول في 1997 و 2010 على التوالي.قال ديميريل ذات مرة إن تركيا تقدر صداقتها مع عمان إلى حد كبير لأن "السياسة الخارجية للسلطنة واضحة ومباشرة باستمرار". على الرغم من أن هذا الوضوح ساعد الحكومتين على فهم مواقف بعضهما البعض على المستوى الإقليمي ، إلا أن هذه الميزة لم تؤد أبدًا إلى تحسين العلاقات الثنائية على الرغم من أن المسؤولين في مسقط وأنقرة أعربوا كثيرًا عن اهتمامهم بتطوير علاقات الصداقة بينهما.





كما تعمقت العلاقات الدفاعية الثنائية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. في عام 2001 ، أعرب وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله عن اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرة العسكرية التركية. وقعت الدولتان مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري بشكل رئيسي من أجل تعزيز التعاون في التدريب العسكري. ومع ذلك، بدأ التقدم الحقيقي في العلاقات الدفاعية بعد ذلك بعقد تقريبًا.





في عام 2011 ، وقعت تركيا وعمان مذكرة تفاهم أخرى بشأن التعاون العسكري. بعد عام واحد ، أبدت مسقط اهتمامًا بشراء منتجات دفاعية من أنقرة قبل تجديد نفس الاتفاق العسكري في عام 2013. حيث كانت هذه فرصة ثمينة للمجمع العسكري التركي لفتح أسواق جديدة لمنتجاته ، فريق من وكلاء الصناعات الدفاعية تم إرسال (SSM) إلى مسقط لاكتشاف تفضيلات القوات المسلحة للسلطان(SAF). كان عام 2017 استثنائيًا في العلاقات العمانية التركية. بدا المسؤولون من كلا الجانبين حريصين على تحقيق التقارب الفعال في مختلف المجالات.





بعد ذلك بشهرين من عام 2017، قامت شركة "FNSS Savunma Sistemleri A.Ş." ، إحدى الشركات الرائدة في مجال الدفاع في البلاد من حيث المركبات القتالية المدرعة وأنظمة الأسلحة ، بتسليم أول مركباتها المدرعة PARS III 8 * 8إلى عمان. وبموجب العقد الموقع في نوفمبر 2015 ، قامت الشركة التركية بتسليم 172 عربة مدرعة هيكل PARS III 6 × 6 و 8 × 8 في 13 متغيرًا للقوات المسلحة العمانية بحلول عام 2020. فى 2020 قام وزير الخارجية التركي أوغلو بزيارة عمان لإعداد أسباب الزيارة الثالثة على الإطلاق لرئيس تركي للسلطنة. وكانت تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية التي كانت تفتقر إليها دائمًا وكان من المفترض أن تحدث قبل نهاية ذلك هذا العام. لكن بسبب ظروف قاهرة ، طلب العمانيون تأجيل الزيارة.





بعد اندلاع أزمة دول مجلس التعاون الخليجي ، سارعت أنقرة إلى مساعدة الدوحة ، بينما دعمت بقوة إلى إنهاء الحصار وحل المشكلة عبر الحوار والتفاوض السلميين. وبما أن الدوحة كانت ضعيفة استراتيجيا ، فقد أنشأت أنقرة جسرًا جويًا لمساعدة الدوحة على تجاوز الحصار الذي الذى فرضه التجمع الذى تقوده السعودية والإمارات ومصر . ومع ذلك ، لم تستطع تركيا وحدها تمكين قطر من التغلب على الحصار ، لذلك لجأت الدوحة إلى طهران ومسقط أيضًا.على الرغم من حرص عمان بشكل عام على البقاء محايدًا وسط الأزمات الإقليمية ، فقد ساعدت السلطنة الدوحة على الالتفاف على الحصار من خلال فتح سمائها وموانئها (صحار وصلالة) للقطريين.





تحولت الدوحة من الاعتماد على ميناء جبل علي بدبي إلى صحار العمانية. وشهدت صحار زيادة كبيرة في حجم البضائع خلال ثلاثة أشهر الاولى ، وارتفعت التجارة العمانية القطرية بنسبة ألفي بالمئة. تقود أزمة مجلس التعاون الخليجي توجهًا إقليميًا اشكال جديدة من الترابط بين تركيا وإيران، وإيران وقطر ، وقطر وعمان. في هذا السياق، لن يكون من المستغرب رؤية كل من تركيا وعمان يدفعان لتعزيز علاقاتهما السياسية والاقتصادية والعسكرية على المستوى الثنائي ، مما قد يمهد الطريق لنوع من الترتيب الرباعي. ومع ذلك ، من المرجح أن تواجه مثل هذه الخطوة معارضة من بعض اللاعبين الإقليميين والدوليين . وخاصه فى ضوء لسلطنه عمان بالفعل علاقات جيدة مع إيران . ولكن مع تراجع مجلس التعاون الخليجي سمح هذا للعلاقات المعززة مع تركيا ان تتقدم لصالح مسقط كما فعلت دول الخليج الأخرى مثل قطر والكويت بمهارة. يمكن القول ان موقع عمان جيولبلوتكى هو بمثابة بوابة لأنقرة إلى أسواق ضخمة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا في وقت يسعى فيه الأتراك لاكتشاف أسواق جديدة وزيادة صادراتهم.





وفى اطار تسعى الكولوناليه التركيه إلى تعزيز علاقات صناعة الدفاع مع عمان قام مقاول الدفاع التركي HAVELSAN ، المملوك لمؤسسة القوات المسلحة التركية (TAFF) وتحت سيطرة أردوغان ، بتأسيس مشروع مشترك ، HAVELSAN Technology Oman LLC ، في مسقط.في عام 2016 ، باع HAVELSAN نظام C4I لوزارة الدفاع العمانية وقدم دورات وتدريب لعدد كبير من الموظفين على استخدام النظام وصيانته. افتتحت الشركة في يوليو 2018 مكتبًا دائمًا في مسقط نظرًا لتزايد فرص الأعمال في عمان.تم افتتاح HAVELSAN Technology Oman LLC ، التي تمتلك فيهاHAVELSAN حصة 70 بالمائة وتسيطر شركة Masirah International العمانية على 30 بالمائة ، رسميًا في 3 مارس 2020. ومن المتوقع أن يؤدي المشروع المشترك إلى زيادة صادرات صناعة الدفاع التركية إلى عمان ودول أخرى في الشرق الأوسط.وحضر الافتتاح الكبير للشركة الجديدة السفير التركي لدى عُمان عائشة سوسن أوسلور ، وكانت المبعوث الدبلوماسي الذي خدم سابقًا أردوغان كرئيس للعلاقات الدولية في القصر الرئاسي ؛ رئيس مجلس إدارة هافيلسان حاج علي منتار ؛ مدير بنك قطر الوطنى فرع السلطنه سعد الجنيبي ، إلى جانب رجال الأعمال العمانيين.HAVELSAN ، هى مجموعة خبراء برمجيات وأنظمة ، تصمم وتطور أنظمة المراقبة والاستطلاع والدفاع وكذلك أنظمة المحاكاة والتدريب للتطبيقات العسكرية والتجارية. بالإضافة إلى عمان ، لديها مكاتب دائمة في قطر والكويت.





في مقابلة مع MSI Turkish Defense Review ، شرح أحمد حمدي أتالاي ، الرئيس التنفيذي لشركة HAVELSAN ، قال : "يتم اختيار المناطق والبلدان التي نفضل فيها جهود تطوير الأعمال وفقًا للتعاون الدولي والسياسات التي تؤثر على القطاع ، فضلا عن المعايير الأخرى التي تؤثر على التجارة. ... نستمر بلا هوادة في جهودنا للوصول إلى صانعي القرار والجهات الفاعلة التي تؤثر عليهم والمستخدمين لإبلاغهم بمنتجاتنا وحلولنا. … على سبيل المثال ، افتتح مكتبنا في مسقط ، عمان ، للعمل في 25 يوليو 2018. بعد الأنشطة الترويجية ، التي اتصلنا خلالها بمختلف العملاء ، قدمنا ​​عروضًا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 170 مليون دولار في مناقصات الشراء لـ الدفاع والأمن والمحاكاة ونظم المعلومات ".





بالنسبة الى هيكل مؤسسة القوات المسلحة التركية (TAFF): تأسست TAFF ، مالك HAVELSAN ، في عام 1987 اسس "لتعزيز القوة القتالية للقوات المسلحة التركية" ولعبت دورًا رائدًا في إنشاء وتطوير صناعة الدفاع. بالإضافة إلىHAVELSAN ، تتحكم TAFF بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات الكبرى مثل ASELSAN (الإلكترونيات) وISBIR (المولدات والمولدات) و ASPILSAN (منتجات حزمة البطارية) و ROKETSAN (الصواريخ والقذائف) وTAI (الفضاء والأقمار الصناعية). في عام 2018 ، حصلت على 43 في المائة من إجمالي إيرادات صناعة الدفاع التركية ، في حين كانت مسؤولة عن 41 في المائة من صادرات الدفاع.





في 24 ديسمبر 2017 ، أصدر أردوغان مرسوما يضع هذه المؤسسة وهى مؤسسة الجيش تحت سيطرته. اليوم ، يرأس أردوغان مجلس أمناء TAFF ، الجهاز الرئيسي لصنع القرار في المنظمة.دمج أردوغان مصنعي الأسلحة ووكالات المشتريات الحكومية تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة واستخدم المجمع الصناعي العسكري لدعم وتمويل نظامه.بينما تولى أردوغان السيطرة على جميع الوكالات الحكومية المشاركة في إنتاج وتطوير وشراء الأسلحة والمواد الدفاعية ، أعاد توزيع أصول مصنعي الأسلحة الخاصة إلى عدد قليل من الشركات القريبة منه.





برز صهره ، سلجوق بايراكتار ، فى منصب رئيس صناعة الدفاع التركية. أدمج أردوغان شركة في عائلته عندما تزوجت ابنته سوميا بايراكتر ، ضابط التكنولوجيا في Baykar Makina ، التي تصنع طائرات بدون طيار مسلحة وغير مسلحة للجيش التركي. في العديد من الخطابات السياسيه ، كان أردوغان يتباهى في كثير من الأحيان حول الطائرات بدون طيار المسلحة المصنعة من قبل Bayraktar ، قائلًا إنها عززت قدرات تركيا الدفاعية.