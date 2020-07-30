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محافظات

محافظ القليوبية يشدد على إزالة الأبراج المخالفة بطوخ

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:53 م
محافظ القليوبية يشدد
محافظ القليوبية يشدد على ازالة الابراج المخالفة بطوخ
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إبراهيم الهوارى
شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على استكمال ازالة الادوار المخالفة لبرجين سكنييين  بشارع نفق الحدادين بمدينة طوخ  الاول مكون من 13 طابقا وحاصل على ترخيص بأرضي و10 أدوار، حيث قام صاحب العقار ببناء طابقين بالمخالفة بدون ترخيص ومخالف للشروط الهندسية والتنظيم.




والثاني برج مكون من 13 طابقا وحاصل على ترخيص بأرضي و4 أدوار حيث قام مالك العقار ببناء 8 طوابق بالمخالفة بدون ترخيص ومخالف للشروط الهندسية والتنظيم.


ووجه الهجان بضرورة  استمرار مراقبة أعمال البناء بمدن المحافظة على مدار الساعة خلال فترة عيد الاضحى المبارك وعمل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة اى مخالفات خلال فترة العيد.


وكان محافظ القليوبية أجرى جوله مفاجئه اسفل كباري الرياح التوفيقي بمنطقتي (وابور الثلج - ومنشيه النور) وطريق بنها / كفر شكر ببنها.


واستهدفت الحملة الباعة الجائلين أسفل كوبرى الرياح التوفيقى فى منشية النور ورفع الباعة وعربات الكارو والحمير ومصادرة العربات من أسفل الكبارى ومصادرة جميع الاشغالات للمحلات والمخابز فى عرض الشارع والأرصفة والتى تعوق حركة المارة وذلك بحضور علي عبد الستار رئيس مجلس ومدينه بنها.


وخلال الجولة وجه المحافظ بسرعة رفع اكشاك مخالفة على طريق عزبة ابو فرج وازالة كافة الاشغالات بالمنطقة. مشددا علي استمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق امام عبور المواطنين وحركة السيارات.

 
وأكد المحافظ على تكثيف حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم ورفع تراكمات القمامة من جانبى الطريق مع استمرارية أعمال التجميل ودهان البلدورات والأعمدة والكبارى وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية لمنع نقل الفيروسات بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.
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