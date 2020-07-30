AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط هاربين من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية متنوعة بأسوان

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:00 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان القبض 6 متهمين بحوزتهم سلاحان ناريان، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جراما،  وأيضًا 210 أقراص مخدرة.
 



كما تم ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية حيث تم ضبط 461 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 113 هاربًا من جنح الحبس الجزئى ، وضبط 14 هاربًا من جنح الحبس المستأنف .


وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 303 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 28 محكوما عليهم فى جنح المخالفات ، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط. 


يأتى ذلك ضمن الجهود المتواصلة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى .


فيما تم ضبط 382 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط سائق تحت تأثير المخدر ، بجانب ضبط دراجة نارية بدون ترخيص ، وتحرير 41 مخالفة تجاوز حد السرعة ، بجانب التصالح الفورى فى 56 مخالفة تجاوز حد السرعة ، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش ، بالإضافة إلى سحب تراخيص 63 حالة لعدم قبول التصالح ، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش .  


وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية شملت 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، و 4 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى ، و 12 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 782 هاربًا و287 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

ضبط 30 هاربًا و تحرير 326 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

ضبط 742 هاربًا و359 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

ضبط 725 هاربًا من أحكام و377 مخالفة مرورية بأسوان

ضبط 807 هاربين و 365 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بأسوان

ضبط 701 هارب من أحكام و12 كجم بانجو بحوزة 10 متهمين بأسوان

ترشيحاتنا

بعد فضيحة قطر.. قضية فساد جديدة تطال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

انتقال مايكون أصبح مؤكدا.. اِعرف أحدث تفاصيل صفقة النصر السعودي

احترس من تناول الكبدة والكلاوي في عيد الأضحى.. لهذا السبب

نانسي بيلوسي تعلق على رغبة ترامب في تأجيل الانتخابات الرئاسية

عمرو دياب يزيح شاكوش من صدارة يوتيوب.. تفاصيل

في عيد الاضحي.. 3 إرشادات من الصحة عند الذبح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر طويل.. روبي تبرز جمالها بلوك جديد.. شاهد

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث بالجسم عند تناول الكبدة الجملي

13 نوع فيتامين ومعادن.. القيمة الغذائية لـ اللحوم