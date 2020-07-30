ضبط هاربين من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية متنوعة بأسوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان القبض 6 متهمين بحوزتهم سلاحان ناريان، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جراما، وأيضًا 210 أقراص مخدرة.













كما تم ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية حيث تم ضبط 461 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 113 هاربًا من جنح الحبس الجزئى ، وضبط 14 هاربًا من جنح الحبس المستأنف .









وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 303 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 28 محكوما عليهم فى جنح المخالفات ، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.









يأتى ذلك ضمن الجهود المتواصلة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى .









فيما تم ضبط 382 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط سائق تحت تأثير المخدر ، بجانب ضبط دراجة نارية بدون ترخيص ، وتحرير 41 مخالفة تجاوز حد السرعة ، بجانب التصالح الفورى فى 56 مخالفة تجاوز حد السرعة ، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش ، بالإضافة إلى سحب تراخيص 63 حالة لعدم قبول التصالح ، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش .







