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فن

احتفالا بعيد الاضحى.. عمر العبداللات يطرح تكبيرات العيد

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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محمد نحلة - سعيد فراج

أطلق الفنان عمر_العبداللات تكبيرات العيد بصوته عبر قناته الرسمية في اليوتيوب وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي كمعايده منه للجمهور الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.


وكان الفنان عمر العبداللات أطلق قصيدة مغناة بأسلوب البادية الأردنية بعزف آلة الربابة حملت عنوان "كورونا"،  كتبها الشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي، تصدى العبداللات للعديد من المشاهد التي حصلت في دول العالم العربي والعالم أجمع، تجملت بصوته العذب في الأداء، 


وتقول كلماتها :


قالت وش اللي حصل ؟ وين الحقيقة وين ؟

وش غيّر الحال  ياالله جعلها خيره

واشنطن اليوم تشكي حالها وبكين

والكل ينشد عن الحاصل وتفسيره

قلت الله أدرى ولا ندري ولا تدرين



وطرح عمر العبداللات الأغنية "كورونا" من خلال قناته الرسمية في موقع "يوتيوب" متضمنة كلمات القصيدة وأبياتها، ضمن مونتاج فيديو إختار مشاهده من كل مكان في العالم.

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