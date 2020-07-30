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بكري: الرئيس السيسي أعطى قبلة الحياة لصناعة الغزل والنسيج..فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:47 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن صناعة الغزل والنسيج من أقدم الصناعات فى مصر على الرغم من انها تعرضت إلى الإهمال الكبير الذي حدث خلال السنوات الأخيرة الماضية.


وأضاف بكري خلا تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس السيسي أعطى قبلة الحياه لتلك الصناعات وافتتح عددا من المصانع بطاقة انتاجية 1557 طنا من الغزل الرفيع.


وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن تلك المصانع  ستسهم في توفير 1300 فرصة عمل كاملة مؤكدا أن المشروع ككل  يوفر 12 الف فرصة عمل غير مباشرة.


وأشار بكري إلى أن ما تحقق من إفتتاحات لتلك المصانع يدعو للفخر مؤكدا أنها منظومة عمل رائعة.  

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