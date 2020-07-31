سكان قرية الحرانية يطالبون بإصلاح بوكس التليفونات

أرسل القاري عبد الفتاح شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من خدمات التليفون الأرضي بالمنطقة.





وقال في شكواه: نطالب باصلاح بوكس التليفونات في قرية الحرانية بمحافظة الجيزة لتحسين الخدمة المقدمة للتلفون الارضي والإنترنت .





وأشار إلي أنه تقدم بأكثر من شكوي ولكن دون جدوى، مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت باهالي المنطقة .









ويمكن التواصل مع مقدم الشكوى عن طريق الاتصال برقم الارضي لصاحب الشكوى 0237700049 او رقم الموبايل 01285875888 .









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.