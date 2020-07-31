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بين الناس

سكان قرية الحرانية يطالبون بإصلاح بوكس التليفونات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القاري عبد الفتاح شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من خدمات التليفون الأرضي بالمنطقة.

وقال في شكواه: نطالب باصلاح بوكس التليفونات في قرية الحرانية بمحافظة الجيزة لتحسين الخدمة المقدمة للتلفون الارضي والإنترنت .

وأشار إلي أنه تقدم بأكثر من شكوي ولكن دون جدوى، مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت باهالي المنطقة .


ويمكن التواصل مع مقدم الشكوى عن طريق الاتصال برقم الارضي لصاحب الشكوى  0237700049 او رقم الموبايل 01285875888 .


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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