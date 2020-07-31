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وليد توفيق: وصفة سحرية وراء نجاح زواجي من ملكة جمال الكون لـ 30 عاما

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:15 ص
وليد توفيق
وليد توفيق
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عبد الخالق صلاح
قال المطرب اللبنانى وليد توفيق، إن سر نجاح زواجه من جورجينا رزق ملكة جمال الكون في 1971، منذ عام 1990 حتى الآن يعود إلى الاحترام والتقدير المتبادل بينهما، وتابع:"الاحترام المتبادل هو الوصفة السحرية لاستمرار الحياة الزوجية".


وأضاف "توفيق"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه وائل الإبراشى، ونجوى إبراهيم، عبر التليفزيون المصرى، أن هناك قصة حب كبيرة تجمعه بملكة جمال الكون، جورجينا رزق تحتاج إلى وقت كبير كى يسردها.


ونصح "توفيق"، الزوج أن يجعل زوجته ومنزله خطا أحمر بعيدًا عن أى عمل أو شهرة، لافتًا إلى أنه رغم النجاح الكبير والشهرة التى كانت تحظى بها زوجته إلا أنها فضلت ترك ذلك والتفرغ لتربية ابنائهما.


وعن نجل ملكة جمال الكون، من زوجها السابق، المناضل الفلسطينى علي حسن سلامة، قال "توفيق"، إنه يعتبر "علي"، ابنه الأكبر لا يقل حبا وتقديرا عن ابنه "الوليد" وابنته "نورهان".
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