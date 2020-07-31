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اقتصاد

شركة Amazon تحقق أكبر أرباحها على الإطلاق منذ تأسيسها

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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وكالات
اعلنت شركة Amazon  تحقيق أكبر أرباحها على الإطلاق منذ تأسيسها قبل 26 عاما مع تنامي مبيعاتها عبر الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي حين اضطرت المتاجر التقليدية للتوقف في أثناء الإغلاقات التي فرضتها الحكومات، وظفت أمازون 175 ألف شخص في الأشهر الأخيرة وشهدت زيادة قوية في الطلب على خدماتها.

وقالت الشركة إن الإيرادات قفزت 40٪ عنها قبل عام إلى 88.9 مليار دولار.

وكانت أمازون حذرت من خسارة محتملة في الربع الثاني من العام بسبب إنفاق نحو أربعة مليارات دولار على تجهيزات الوقائية للعاملين ونفقات أخرى ترتبط بكوفيد-19. لكن الشركة حققت 5.2 مليار دولار ربحا، بما يعادل مثلي صافي الربح قبل عام.

وقفزت مبيعات متجر الإنترنت 48٪ إلى 45.9 مليار دولار في الربع الثاني.

وتوقعت الشركة صافي مبيعات بين 87 و93 مليار دولار للربع الثالث. وتوقع المحللون في المتوسط إيرادات قدرها 86.34 مليار دولار.

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