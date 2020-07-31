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سيارات

5 نصائح مهمة لضبط مرايا السيارة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:14 م
5 نصائح مهمة لضبط
5 نصائح مهمة لضبط مرايا السيارة
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منة الله عبد الحميد
تلعب المرايا دورًا هامًا في كشف طريق قائد السيارة بقدر الإمكان، وللأسف الكثير من سائقي السيارات لا يجيدون ضبط المرايا في سياراتهم ما يعرضهم للمخاطر في الطريق.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، حذر خبير السيارات الألماني كارستن راسبه، من أن الضبط الخاطئ لمرايا السيارة قد ينجم عنه مخاطر تهدد حياة الركاب وسلامتهم.

وهناك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها عند ضبط مرايا السيارة تعرف عليها

1-ضبط المرايا تبدأ بضبط المقعد بشكل صحيح، بعد ذلك يتم ضبط المرايا بحيث تُظهر أقل قدر ممكن من الزاوية الميتة على جانب السيارة.

2-ضبط المرايا بحيث تُظهر جزءًا بسيطًا من السيارة ومن خلفها الطريق ومستخدمي الطريق الآخرين، في حين يُفضل استخدام المرآة الداخلية لرؤية المجال، الذي يقع خلف السيارة مباشرة.

3-التأكد من ضبط المرايا كل يوم قبل الانطلاق بالسيارة. 

4-تجنب وضع الأمتعة والحقائب بشكل يعيق الرؤية عبر المرآة الداخلية. 

5-التأكد من سلامة مرايا السيارة باستمرار. 

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