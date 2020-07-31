5 نصائح مهمة لضبط مرايا السيارة





ووفق وكالة الأنباء الألمانية، حذر خبير السيارات الألماني كارستن راسبه، من أن الضبط الخاطئ لمرايا السيارة قد ينجم عنه مخاطر تهدد حياة الركاب وسلامتهم.





وهناك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها عند ضبط مرايا السيارة تعرف عليها





1-ضبط المرايا تبدأ بضبط المقعد بشكل صحيح، بعد ذلك يتم ضبط المرايا بحيث تُظهر أقل قدر ممكن من الزاوية الميتة على جانب السيارة.





2-ضبط المرايا بحيث تُظهر جزءًا بسيطًا من السيارة ومن خلفها الطريق ومستخدمي الطريق الآخرين، في حين يُفضل استخدام المرآة الداخلية لرؤية المجال، الذي يقع خلف السيارة مباشرة.





3-التأكد من ضبط المرايا كل يوم قبل الانطلاق بالسيارة.





4-تجنب وضع الأمتعة والحقائب بشكل يعيق الرؤية عبر المرآة الداخلية.





5-التأكد من سلامة مرايا السيارة باستمرار.



