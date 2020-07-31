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حوادث

ثاني جثة يوم العيد.. غرق شاب في نهر النيل بقنا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:37 ص
انتشال جثة شاب من
انتشال جثة شاب من مياه النيل
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يوسف رجب

لقى شاب مصرعه، صباح اليوم الجمعة، غرقا في نهر النيل بمركز قوص، بمحافظة قنا، أثناء محاولته السباحة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قوص، يفيد بمصرع سمير محمد سمير صابر 18 سنة، غرقا في نهر النيل، بمركز قوص.

تبين من التحريات الأولية، أن الشاب حاول السباحة فى نهر النيل للعرب من ارتفاع درجات الحرارة، أول أيام عيد الأضحى، فلقى مصرعه غرقًا، أمام مركز قوص.


تمكن الأهالى بمساعدة قوات الإنقاذ النهرى، من انتشال جثة الشاب، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتعد هذه الحادثة الثانية في أول أيام عيد الأضحى، بعد أن عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة رأس غارب صباح اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى، على جثة شاب ثلاثيني مشنوقا بسور حديد بأحد شوارع رأس غارب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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