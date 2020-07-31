طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

تعد الفتة من اشهر اكلات عيد الاضحى فى مصر فهى تمتلك مذاقا رائعا وتشعر الانسان بالشبع ولكن فنون الطهى لاحدود لابداعتها فظهرت طرق كثيرة ومتعددة حتى ان بعضها لايضاف له الليمون نهائيا الذى اشتهرت اضافته لهذه الاكلة وفى نفس الوقت تمتلك مذاق ونكهة رائعة.







نقدم لكم طرق متعددة لعمل الفتة فى عيد الاضحى بوصفات مختلفة لأشهر الطهاة فى مصر لتسعد جميع افراد اسرتك فى العيد .

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طريقة عمل فتة موزة للشيف شربينى

مقادير فتة موزة

موزة

عيش محمر

بصل

أرز

طماطم

جزر

ورق لورا

حبهان

ثوم

خل

كرفس

مرقة

زبادي

زيت عباد الشمس

ملح – فلفل

طريقة عمل فتة موزة

- اسلقي الموزة في ماء وجزر وكرفس وبصل وورق لورا وحبهان ثم سوي الارز مع قليل من السمن و الماء على النار وقلبي جيدا

- افرمي الثوم باستخدام كبة كهربائية وضعيه في حلة بها زيت على النار مع مكعب مرقة و افرمي الطماطم فى الكبة وضعيها عليهم

- ارفعي الموزة من الحلة وضعي عليها قليل من الصوص وادخليها الفرن حتى تحمر.

- ضعي الزيت في طاسة على النار مع ثوم مفروم مع زبادي ونشا وخل وقلبيه جيدا لعمل صوص أبيض

- ضعي الأرز في بولة زجاج كبيرة ثم العيش المحمر ثم الصوص الأحمر ثم الأرز والعيش والشوربة ثم الارز ثم صوص احمر ثم صوص أبيض وضعى الموزة على الوجه.

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طريقة عمل فتة باللحمة المفرومة والفاصوليا للشيف شربيني

مقادير فتة باللحمة المفرومة والفاصوليا

لحم مفروم

فاصولياء

فلفل ألوان

طماطم

بصل

ثوم

زبادي

مرقة

دقيق

كزبرة خضراء

شطة كمون

عيش

محمص

ملح فلفل أسود

زيت

أرز أبيض

طريقة عمل فتة باللحمة المفرومة والفاصوليا

- ضعى البصل واللحمة المفرومة والملح والفلفل والبهارات فى الكبة واخفقيهم جيدا.





- قطعى الخليط بشكل عشوائي واقليه في الزيت ، وبعد اخراجه من الطاسة اضيفي البصل المفروم والفلفل الالوان والطماطم ثم الفاصوليا البيضاء.





* قلب المكونات جيدا واتركيها حتى تمتزج .





لعمل صوص الزبادي

- حمرى الثوم مع الزبدة ثم ضعى الزبادي مع النشا ثم تتبل بالملح والفلفل وقدمي الفتة على شكل طبقات مع صوص الزبادي.





طريقة عمل فتة لحمة ضاني للشيف أميرة شنب

مقادير فتة لحمة ضاني

كتف ضاني

للسلق

ملح

خل

فلفل أسود حصى

حبهان

مستكة

ورق لورا

قرفة عيدان

قرنفل صحيح

كرفس

كرات

جزر

زعتر

روزماري

طماطم

بصل

ماء مغلي للتحمير

1 ملعقة كبيرة صلصة

1 ملعقة كبيرة

عسل أبيض

سمنة بلدي

ملح وفلفل

قرفة

حبهان

للفتة

3 كوب

أرز مصري

ملح زيت

سمنة

ماء مغلي

خبز بلدي محمر مكعباتللصوص

سمنة

صلصة طماطم مبشورة بدون قشر

خل سكر

ملح وفلفل

ثوم مفروم

طريقة عمل فتة لحمة ضاني

-شرحى لحم الكتف ثم توضع مكونات السلق في الماء المغلي على النارو يسلق بها حتى النضج





خليط التحمير

-اخلطى القرفة والحبهان والملح والقرفة والسمنة البلدى أو الزيت والعسل وصلصة الطماطم وقلبيهم جيدا.

-حمرى الخبز في الزيت واضيفي الملح والفلفل الأسود





الأرز

- قلبي الأرز مع الزيت والسمنة والملح و تضاف المرقة عند الغليان توطى النار ويترك حتى النضج.





* فى اناء اخر يشوح الثوم المفروم في السمنة على النارو يضاف الملح والفلفل الأسود وصلصة الطماطم والطماطم المبشورة ثم الخل الأبيض والسكر





التقديم

- ضعى الخبز البلدى فى طبق التقديم ويسقى بخليط المرقة ضعى جزء من خليط الخل والثوم ويقلب كل الخليط ثم خليط الأرز والكتف وصوص الطماطم والخل والثوم و تزين بالبقدونس.





طريقة عمل فتة كباب حلة للشيف شربيني

مقادير فتة كباب حلة

لحم مكعبات

بصل

ثوم

كرات

كرفس

جزر

حبهان

ورق لورا

قرفة اعواد

بهارات

كمون

شطة

كزبرة ناشفة

قرفة

جوزة الطيب

طماطم

صلصة

خل

عيش بلدي

أرز

سمـنة

ملح فلفل أسود

طريقة عمل فتة كباب حلة

- قطعي العيش البلدي مربعات بالثوم المفروم وزيت الزيتون وبهارات ويوضع في الفرن ليحمر

- ضعي ماء في حلة على النار حتى يغلي ثم تضاف سمنه وملح والأرز ويترك لينضج على نار هادئة

- قطعي البصل مكعبات ويوضع مع سمنة على النار ثم يضاف الكرات والكرفس المفروم مع مكعب مرقة

- ضعى اللحم المكعبات مع وورق اللورا والحبهان القرفة الأعواد والبهارات وجوزة الطيب وملح وفلفل ثم الجزر المكعبات مع الاستمرار في التقليب حتى ينضج اللحم

- حمرى الثوم فى اناء به سمنة على النار ثم ضعى الخل و مكعب مرقة و الكمون و رشة سكر وشطة وكزبرة ناشفة وجوزة الطيب.

- افرمي الطماطم ثم ضعيها على باقى المكونات حتى تتسبك مع اضافة صلصة الطماطم ويرفع العيش المحمص فى طبق التقديم و تضاف مرقة سلق اللحمة





- اضفيف الارز و الصلصة بالخل و الثوم ثم تحمر قطع اللحمة فى سمنة و ملح وفلفل و تقدم.





طريقة عمل فتة لسان اميرة شنب

مقادير فتة لسان

2 كوب أرز مصري

ملح

ماء مغلي

خبز بلدي

مكعبات محمر

2 لسان بقري للسلق

ملح فلفل أسود حصى

حبهان

مستكة

ورق لورا

قرفة عيدان

روزماري طماطم

بصل

ماء مغلي

زعتر

للصوص

سمنة بلدي

ثوم مفروم

ملح

وفلفل كمون

شطة

كزبرة مفرومة

طريقة عمل فتة لسان

- فى اناء به سمنة على النار حمرى الثوم والتوابل والكزبرة الخضراء .

- اغسل اللسان بالدقيق والملح والخل والليمون ثم بالماء الساخن والخل و يسلق مع مكونات السلق ويقشر ويقطع ساخنا.





الصوص

- حمرى الثوم في السمنة على النار ثم تضاف قطع اللسان والملح والفلفل الأسود والكمون والشطة والكزبرة الخضراء





- اغرفي خليط الأرز مع الخبز وخليط اللسان وضعي القليل من الخل في طاسة اللسان وضيفي الصوص على الوجه.





طريقة عمل فتة مخ للشيف شربيني

مقادير فتة مخ

مخ

سمنة

جزر

كرفس

أرز عيش

محمص

ملح طماطم

صلصة طماطم

فلفل أسود

ثوم

جوز الطيب

بهارات بودرة

طريقة عمل فتة مخ

- شوحي الأرز في السمنة البيضاء ثم اضيفي الماء والملح ويترك حتى تمام النضج

- شوحى البصل والثوم فى طاسة بها سمنة ثم حمري المخ بعد سلقه ثم يتبل بالبهارات والملح والفلفل

- اضيفي جوز الطيب ويحمص العيش في الفرن أو يقلى في الزيت





لعمل الصوص

يشوح الثوم في السمنة ثم يضاف الطماطم المفرومة وتتبل بالملح والفلفل و تترك حتى تتسبك ثم ضعى الصوص.





- في طبق التقديم ضعي الخبز ثم الأرز ثم خليط المخ بالبصل ثم صوص الطماطم



