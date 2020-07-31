AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنوفية يشدد على التصدى للمخالفين والإزالة الفورية للبناء المخالف خلال إجازة العيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:38 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
Advertisements
محمد أمين
شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمتابعة المستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتصدي لأي تعديات والإبلاغ عنها والتعامل الفوري معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على هيبة الدولة .


هذا وتواصل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة واسترداد حق الشعب ، حيث تم إزالة فورية لحالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 100 متر بعزبة غيط شبرا بالباجور عبارة عن بناء بالطوب اللبن والطين ، 

كما تم تنفيذ 5 حالات فورية للتعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 363 متر بقرى إصطبارى وكفر البتانون بشبين الكوم ، كما تم إزالة 3 حالات تعدي على الأرض الزراعية بناحيتي بجيرم وعرب الرمل بمركز قويسنا علي  مساحة ٥٥٠ متر مربع تقريبًا .

وصرح محافظ المنوفية بأنه تم تنفيذ ( 577 ) حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ إنطلاق الموجة لإزالة التعديات، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 384 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 56 ألف و 675 م2، وتنفيذ 193 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 177 فدان و 4 قيراط بمختلف جهات الولاية.

يأتى هذا في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات عليها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 20 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في المنوفية

في أول أيام الموجة 16.. إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

حق الشعب.. تنفيذ 10 قرارات إزالة بالبحيرة لاسترداد 2681 مترا من أراضى الدولة

محافظ المنوفية: استرداد 21 فدان أملاك دولة بالسادات وإزالة 178 حالة تعد

إزالة 389 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمنوفية

إزالة فورية لـ 52 حالة تعد على أملاك الدولة بالسادات

ترشيحاتنا

وقت صلاة العيد .. تعرف على آخر موعد لأداء الصلاة إذا قمت متأخرا

دعاء أول يوم عيد الأضحى.. يدخل السرور على قلبك

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

أخبار الرياضة.. شوبير يعلق على قرار الفيفا بشأن اللجنة الخماسية.. نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

لأول مرة .. صور مسربة لـ بيجو 3008 موديل 2021

فى عيد الأضحى.. كيف تقضي العيد في المنزل بدون ملل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر

كورنيش المنيا يتحول من مزار سياحي إلى مكان خال من المواطنين فى العيد.. والسبب كورونا.. صور