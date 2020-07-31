محافظ المنوفية يشدد على التصدى للمخالفين والإزالة الفورية للبناء المخالف خلال إجازة العيد

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمتابعة المستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتصدي لأي تعديات والإبلاغ عنها والتعامل الفوري معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على هيبة الدولة .





هذا وتواصل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة واسترداد حق الشعب ، حيث تم إزالة فورية لحالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 100 متر بعزبة غيط شبرا بالباجور عبارة عن بناء بالطوب اللبن والطين ،





كما تم تنفيذ 5 حالات فورية للتعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 363 متر بقرى إصطبارى وكفر البتانون بشبين الكوم ، كما تم إزالة 3 حالات تعدي على الأرض الزراعية بناحيتي بجيرم وعرب الرمل بمركز قويسنا علي مساحة ٥٥٠ متر مربع تقريبًا .





وصرح محافظ المنوفية بأنه تم تنفيذ ( 577 ) حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ إنطلاق الموجة لإزالة التعديات، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 384 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 56 ألف و 675 م2، وتنفيذ 193 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 177 فدان و 4 قيراط بمختلف جهات الولاية.



