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محافظات

بمناسبة عيد الأضحى.. محافظ المنوفية يزور مؤسسة ملك الملوك لرعاية الأيتام

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:42 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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محمد أمين
قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية دعم مؤسسة دار ملك الملوك لرعاية الأيتام التابعة لجمعية تنمية المجتمع بسرس الليان بمركز الباجور بـ(20) ألف جنيه للنهوض والإرتقاء بها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء الدار ، 


مؤكدا علي تقديم كافة أوجه الدعم لدور رعاية الأيتام، كما وافق المحافظ على إستثناء إحدى الطالبات بالدار على الإلتحاق بالتمريض مراعاة لظروفها والحفاظ على مستقبلها التعليمى .

جاء ذلك  خلال زيارته صباح اليوم للمؤسسة لتقديم التهنئة لأبناء الدار بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم ، رافقه نائبه  محمد موسى ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

وقام المحافظ بتوزيع العيديات والهدايا علي الأطفال معربًا سعادته بالتواجد معهم تزامنًا بالإحتفال بالعيد، كما حرص على تفقد الدار للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم ، وأوصي القائمين على المؤسسة بحسن معاملة الأطفال وتقديم كافة الخدمات وتلبية طلباتهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والإجتماعية والنفسية كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع .

وقد أكد محافظ المنوفية على إهتمامه ودعمه الكامل لكافة مؤسسات ودور الأيتام بنطاق المحافظة وسعيه الدائم في توفير كافة الحلول لأي معوقات من شأنها تعكير صفو الحياة بهذه المؤسسات، مشيرًا إلي أهمية العمل الخيري في تعزيز أواصر التراحم ورسم البسمة علي وجوه الأطفال والتخفيف والحد من معاناتهم .
بمناسبة عيد الأضحى.. محافظ المنوفية يزور مؤسسة ملك الملوك لرعاية الأيتام
بمناسبة عيد الأضحى.. محافظ المنوفية يزور مؤسسة ملك الملوك لرعاية الأيتام
بمناسبة عيد الأضحى.. محافظ المنوفية يزور مؤسسة ملك الملوك لرعاية الأيتام
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