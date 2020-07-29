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محافظات

تصنيف "Webometrics" الإسباني يعلن تقدم ترتيب جامعة المنوفية لهذا العام

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:10 م
الدكتور عادل مبارك
الدكتور عادل مبارك
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محمد أمين
كشفت التقارير الصادرة من مؤسسة ويبوميتريكس "Webometrics" لتقييم مواقع الجامعات العالمية عن تقدم ترتيب جامعة المنوفية لتحتل المرتبة الرابعة عشر محليا بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمرتبة (2190) عالميا من بين (26368) جامعة.


يذكر أن تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية ويختص بقياس جودة الخدمات التعليمية والبحثية على الإنترنت، 

ويغطي مؤشر ويبوميتركس أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، وهو تقييم نصف سنوي يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام في أسبانيا عن المجلس الأعلى للبحث العلمي ويعتمد في حساب تصنيفه العالمي للجامعات على المعايير التالية: حجم الموقع، الملفات الغنية، Google Scholar

وأكد الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة أن الجامعة مازالت مستمرة في سعيها الدائم لرفع تصنيفها إلى مرتبة تليق بأعضاء هيئة التدريس والمستوى العلمي لخريجيها وباحثيها من خلال خطوات محددة وجادة والمشاركة في ورش العمل بوزارة البحث العلمي والاجتماعات الدورية.
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