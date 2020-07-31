عاطل يشترك مع صاحب مطبعة فى تزوير إيصالات تحصيل رسوم للنصب على قائدى السيرفيس بالبساتين

نجح رجال الامن بالقاهرة فى ضبط عاطل لإشتراكه مع صاحب مطبعة فى تزوير إيصالات تحصيل رسوم للنصب على قائدى السيارات الأجرة بالبساتين ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة .





وكان ضباط مباحث قسم شرطة البساتين قد تمكنوا من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان - له معلومات جنائية حال تواجده بأحد مواقف السرفيس الكائنة بدائرة القسم وبحوزته دفتر إيصالات يحوى عدد 500 إيصال تحصيل رسوم منسوب صدوره لمحافظة القاهرة "مزورة" .





بمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على سائقى الميكروباص بأسلوب إنتحال صفة موظف بإدارة السرفيس والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ١٠ جنيهات عن كل إيصال بإستخدام الإيصالات المضبوطة بحوزته .





وأضاف بتحصله على دفتر الإيصالات المضبوط بحوزته من صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان ، حيث تم ضبطه حال تواجده بالمطبعة ، وبحوزته عدد ١٠ دفاتر إيصالات تحصيل رسوم بإجمالى عدد ٥ الاف إيصال "مزورين" .





وبمواجهته إعترف بإصطناعه دفاتر الإيصالات بالمطبعة ملكه ، وتسليمها للمتهم الأول مقابل مبلغ مالى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



