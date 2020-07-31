AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عاطل يشترك مع صاحب مطبعة فى تزوير إيصالات تحصيل رسوم للنصب على قائدى السيرفيس بالبساتين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:38 م
المتهمان عقب ضبطهما
المتهمان عقب ضبطهما
Advertisements
كتب محمد صبرى
نجح رجال الامن بالقاهرة فى ضبط عاطل لإشتراكه مع صاحب مطبعة فى تزوير إيصالات تحصيل رسوم للنصب على قائدى السيارات الأجرة بالبساتين ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة  .

وكان ضباط مباحث قسم شرطة البساتين قد تمكنوا من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان - له معلومات جنائية حال تواجده بأحد مواقف السرفيس الكائنة بدائرة القسم وبحوزته دفتر إيصالات يحوى عدد 500 إيصال تحصيل رسوم منسوب صدوره لمحافظة القاهرة "مزورة" .

بمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على سائقى الميكروباص بأسلوب إنتحال صفة موظف بإدارة السرفيس والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ١٠ جنيهات عن كل إيصال بإستخدام الإيصالات المضبوطة بحوزته .

وأضاف بتحصله على دفتر الإيصالات المضبوط بحوزته من صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان ، حيث تم ضبطه حال تواجده بالمطبعة ، وبحوزته عدد ١٠ دفاتر إيصالات تحصيل رسوم بإجمالى عدد ٥ الاف إيصال  "مزورين" .

وبمواجهته إعترف بإصطناعه دفاتر الإيصالات  بالمطبعة ملكه ، وتسليمها للمتهم الأول مقابل مبلغ مالى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط عاطل تخصص فى تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية

حبس عاطل تخصص في تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية

كوكتيل تزوير.. حبس متهم يزور محررات وشهادات علمية

ترشيحاتنا

وزير النقل يفتتح كوبريين بالدقهلية والقليوبية.. صور

سميرة عبدالعزيز: حرمت من شراء لبس العيد بسبب خروف

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

كائنات فضائية.. تغريدة مثيرة للجدل لـ إيلون ماسك عن الأهرامات ورمسيس الثاني

قتيل وقصة الأقزام وثلاثة بين الحياة والموت في الفصل الثاني من مملكة إبليس

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر

كورنيش المنيا يتحول من مزار سياحي إلى مكان خال من المواطنين فى العيد.. والسبب كورونا.. صور