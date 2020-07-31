بفستان جذاب.. شذى حسون تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير









تألقت شذي حسون فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون الكحلي، واتسم التصميم من الأسفل ببعض النقوشات التى زادت من جمال إطلالتها.





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وانتعلت شذي حسون فى الصور حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الاصفر، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات و اعتمدت على البساطة و عدم المبالغة، وقد حازت صورتها على إعجاب متابعيها على الانستجرام.





اما من الناحية الجمالية، أعتمدت شذي حسون على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.



