كشف عن قوامها المثالي.. شذى حسون تبرز رشاقتها بهذا الفستان

شذي حسون ، متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها. شاركت الفنانة العراقيةمتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.





تألقت شذي حسون فى الصورة، بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة، وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بأنه جمع بين الألوان المبهجة كالأصفر و الأخضر و البرتقالى أيضا.





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كما تميز الفستان شذي حسون بأنه كشف عن قوامها الممشوق و المثالي، وأكملت إطلالتها بقبعة خوص و بعض الإكسسوارات العصرية و حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأخضر المتناسق مع ألوان إطلالتها.





وبدت شذى حسون فى الصور بخصلات شعرها البنى الفاتح و الانسيابى المنسدل على كتفيها، فيما ارتدت نظارة شمس ذات إطار وعدسات باللون البني المتناسق مع لون بشرتها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.



