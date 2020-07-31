AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرك فوري بعد إقامة صلاة العيد في مركز شباب بالأقصر

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:21 م
صلاة العيد
صلاة العيد
Advertisements
شمس يونس

شهدت محافظة الأقصر اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحي المبارك إقامة صلاة العيد داخل أحد مراكز الشباب في إسنا.


وتبين أن مركز الشباب المخالف لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والذى أقيمت فيه الصلاة هو مركز شباب النواصر في إسنا.

 اقرأ أيضا :

خوفا من كورونا والحر.. اختفاء المواطنين من شوارع الأقصر.. صور


وقال حفني بركات مدير مديرية الشباب في الأقصر، أنه تم إحالة وكيل المديرية ومدير ادارة شباب اسنا ومدير إدارة مركز شباب النواصر للتحقيق الفوري معهم فى واقعة اقامة صلاة العيد بالمركز رغم التحذيرات المشددة منه.

وأكد حفنى أنه هناك تعليمات مشددة منه إلى جميع إدارات الشباب بالمحافظة بمنع اى تجمعات بها أو فتحها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك .

 ومن جانبه أكد محافظ الأقصر رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيجري تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

تحرك فوري بعد إقامة صلاة العيد في مركز شباب بالأقصر
تحرك فوري بعد إقامة صلاة العيد في مركز شباب بالأقصر
تحرك فوري بعد إقامة صلاة العيد في مركز شباب بالأقصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. إغلاق الطرق المؤدية للمقابر بالأقصر لمنع الزيارات والتجمعات

غلق المتنزهات والحدائق وخلو المواطنين من شوارع الأقصر فى العيد

شوشة يشدد على ضرورة توافر جميع مستلزمات العيد في شمال سيناء

المنيا تستعد لاستقبال عيد الأضحى بتوفير الخدمات الأساسية ومراقبة الأسواق

الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

منعا لانتشار عدوى كورونا.. حظر زيارة المقابر وغلق المنتزهات في عيد الأضحي بالأقصر

ترشيحاتنا

طقس ثاني يوم العيد.. حار رطب على القاهرة وفرص للأمطار في الصعيد والعظمى تصل إلى 47 درجة

يوسف وهبي يذبح 3 خراف في عيد الأضحى

على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي

كائنات فضائية.. تغريدة مثيرة للجدل لـ إيلون ماسك عن الأهرامات ورمسيس الثاني

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

حدث منتصف الليل ..خزعبلات إثيوبية.. سد النهضة مثل السد العالي ..ومجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ السولية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر

كورنيش المنيا يتحول من مزار سياحي إلى مكان خال من المواطنين فى العيد.. والسبب كورونا.. صور