تحرك فوري بعد إقامة صلاة العيد في مركز شباب بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحي المبارك إقامة صلاة العيد داخل أحد مراكز الشباب في إسنا.





وتبين أن مركز الشباب المخالف لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والذى أقيمت فيه الصلاة هو مركز شباب النواصر في إسنا.

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وقال حفني بركات مدير مديرية الشباب في الأقصر، أنه تم إحالة وكيل المديرية ومدير ادارة شباب اسنا ومدير إدارة مركز شباب النواصر للتحقيق الفوري معهم فى واقعة اقامة صلاة العيد بالمركز رغم التحذيرات المشددة منه.

وأكد حفنى أنه هناك تعليمات مشددة منه إلى جميع إدارات الشباب بالمحافظة بمنع اى تجمعات بها أو فتحها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك .

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيجري تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.