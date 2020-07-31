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أخبار البلد

شعراوي: استقرار الحالة العامة بالمحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:15 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،  تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة حول متابعة الأوضاع بالمحافظات خلال اليوم الأول لعيد الاضحي المبارك. 

وقال اللواء شعراوي أن التقرير أشار الي أن الحالة العامة في كل المحافظات مستقرة حتي ظهر اليوم الجمعة، وأكد شعراوي علي أهمية متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن لملف إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأي محاولة من المواطنين لارتكاب أي مخالفة خلال أيام  العيد . 

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة استمرار توجيه المحافظين للأجهزة المعنية ورؤساء الاحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات بناء أو التعدي علي أراضي الدولة والتعامل معها بحسم علي الفور بالازالة واحالة المخالفين للنيابة العسكرية طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي ضرورة متابعة المحافظين للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اعلنتها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا واستمرار غلق الشواطيء العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام العيد. 

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات بالوزارة باستمرار المتابعة والتنسيق المستمر مع غرف العمليات بالمحافظات علي مدار أيام عيد الاضحي والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في حالة حدوث أي طوارئ.
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