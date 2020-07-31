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محافظات

محافظ أسيوط يزور دور الأيتام ويشارك الأطفال فرحتهم بالعيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:41 م
محافظ اسيوط
محافظ اسيوط
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إيهاب عمر
 
شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الجمعة أطفال دور رعاية الأيتام بالمحافظة فرحتهم بالعيد حيث زار دار "الحنان" لرعاية البنين بمركز الفتح ودار "الصفا" لرعاية الفتيات بحي غرب مدينة أسيوط وقدم التهنئة للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقام بتوزيع الهدايا العينية والمادية عليهم. 
رافقه خلال الزيارة المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط . 
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بدأ محافظ أسيوط زيارته بتفقد دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح والتقى أطفال الدار وقدم لهم الهدايا العينية والمادية كما زار دار الصفا لرعاية الفتيات بحي غرب مدينة أسيوط واطمأن على الخدمات المقدمة للفتيات وقدم لهن التهنئة بالعيد وبعض الهدايا العينية والمادية والحلوى والالعاب. 
وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدا في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع مؤكدا أننا جمعيا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإداخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم وتوفير كافة الأجواء المناسبة لهم مشيدا بمستوى دور الرعاية والخدمات المقدمة بها مطالبا مسئولي الدور ومديرية التنضامن الاجتماعي بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الانسانية ومطالب الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والقراءة وتثقيفهم وتنمية مهاراتهم لإعداد جيل واعي يشارك في تقدم بلدهم. 
كما شهد المحافظ توزيع لحوم الأضاحي بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح على العمال مقدما لهم التهنئة بالعيد متمنيا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع وأن تحمل الأيام المقبلة مزيدا من التقدم والرخاء لمصرنا الغالية وأن تتحقق إرادة وأحلام المصريين برفعة وتقدم وطنهم. 

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