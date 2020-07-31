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الأوقاف: الذكر والصلاة على النبي والصدقات أفضل الأعمال خلال أيام التشريق.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:08 م
الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف
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محمود محسن
أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن صلاة عيد الأضحى أقيمت بمسجد السيدة نفسية فقط، وإطلاق تكبيرات العيد بجميع المساجد.

وأضاف حسن  خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباحنا مصري عبر الفضائية المصرية، أن أفضل الأعمال خلال أيام التشريق كثرة الذكر ومداومة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإخراج الصدقات وغيرها مثل تلك الأعمال.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الأوقاف أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تنص على أنه يجوز للرجل صلاة العيد بأسرته في منزله في ظل جائحة كورونا، وتكون الصلاة ركعتين دون خطبة.

واشار حسن إلى أن المصلي  يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، ولا بأس في ذلك، منوهًا بأنه يحصل على الأجر والثواب كاملًا مثل ثواب الجماعة في المسجد.
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