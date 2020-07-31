الأوقاف: الذكر والصلاة على النبي والصدقات أفضل الأعمال خلال أيام التشريق.. فيديو

أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن صلاة عيد الأضحى أقيمت بمسجد السيدة نفسية فقط، وإطلاق تكبيرات العيد بجميع المساجد.





وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباحنا مصري عبر الفضائية المصرية، أن أفضل الأعمال خلال أيام التشريق كثرة الذكر ومداومة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإخراج الصدقات وغيرها مثل تلك الأعمال.





وتابع المتحدث بأسم وزارة الأوقاف أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تنص على أنه يجوز للرجل صلاة العيد بأسرته في منزله في ظل جائحة كورونا، وتكون الصلاة ركعتين دون خطبة.



