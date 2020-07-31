AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على أماكن اختبارات قدرات كليات الفنون والتربية الرياضية جامعة حلوان

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:33 م
جامعة حلون
جامعة حلون
Advertisements
كريم ناصر
تنطلق خلال أيام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات  لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة . 


ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا  هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني . 


يبدأ التسجيل باختبارات القدرات فى الفترة  من يوم  8  حتى يوم 20اغسطس


و ننشر للطلاب الراغبين فى التسجيل لاختبارات القدرات بكليات الفنون التابعة لجامعة حلوان وكلية التربية الرياضية  أماكن اختبارت القدرات بمحافظتى القاهرة و الجيزة . 


- القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم

- القاهرة – الجيزة (بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

- كلية الفنون الجميلة " فنون و عمارة " جامعة حلوان بالزمالك

-كلية الفنون التطبيقية  جامعة حلوان و التى تقع بالقرب من جامعة القاهرة بالجيزة 

- كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك

-كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بالزمالك 

وكشف مصدر مسئول عن زيادة رسوم اختبارات القدرات هذا العام إلى 450 جنيها بدلا من 400 حيث يقوم الطلاب بتسديد الرسوم ومن ثم خوض الاختبارات والتي ستقام في الفترة من 8 أغسطس حتى 20 من الشهر ذاته بينما يتم فتح موقع التنسيق للتسجيل يوم 6 أغسطس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

450 جنيها رسوم اختبارات القدرات لكليات تنسيق 2020.. تعرف على الموعد و الأوراق المطلوبة

تنسيق 2020 .. أماكن اختبارات القدرات بكليات الفنون والتربية الرياضية التابعة لجامعة حلوان والرسوم 450 جنيها

لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على أماكن اختبارات القدرات بكليات الفنون والتربية الرياضية جامعة حلوان.. و13 نقطة توضح الاختبارات بفنون جميلة

لطلاب تنسيق 2020..تعرف على أجزاء اختبارات القدرات بكليتى الفنون الجميلة والتطبيقية..تعرف على أماكن اختباراتهم

تنسيق 2020.. مايوه وشورت.. ملابس اختبارات قدرات تربية رياضية.. و6 خطوات يجب اتباعها لأداء الاختبارات

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. 11 كلية للتسجيل باختبارات القدرات

ترشيحاتنا

صدق أو لا تصدق.. فيروس كورونا تسبب في اختفاء الأمراض المعدية

تعرف على إيرادات فيلم "الغسالة" في أول يوم عرض بوقفة عيد الأضحى

الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي

مصر خالية من فيروس سي.. السبكي: 133 مليون فائض الموارد الذاتية لهيئة الرعاية الصحية

خطيب المسجد النبوي: 11 أمرا يحدث لك في الدنيا بسبب سعة عفو الله

5 نصائح.. كيف تستمتع بتناول اللحم في العيد دون أضرار؟

AdvertisementS

وفاة مدير مكتب وزير النقل.. ورئيس السكة الحديد ينعيه

ضحية جديدة.. وفاة ممرضة بفيروس كورونا بعد ولادة توأمها

نشر التسامح والمحبة.. مسيحي يذبح الأضحية ويوزعها على جيرانه بالعمرانية..شاهد

بعد دعوات مشبوهة لحرق العلم.. سفارة الكويت تطالب السلطات المصرية بالتدخل

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

شاهد.. لحظة هروب المصلين من الشرطة أثناء صلاة العيد

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

السن 21 سنة والدخل يبدأ من 4 آلاف جنيه.. تعرف على شروط التمويل العقارى للحصول على شقة لمتوسطي الدخل

الدولار يسجل أكبر انخفاض منذ 10 سنوات بسبب فيروس كورونا

الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مكة.. صورتان فقط لابنة محمد صلاح الصغيرة.. شاهد

5 نصائح.. كيف تستمتع بتناول اللحم في العيد دون أضرار؟

من المطبخ السعودي.. طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم