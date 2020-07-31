تعرف على أماكن اختبارات قدرات كليات الفنون والتربية الرياضية جامعة حلوان

تنطلق خلال أيام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020.





أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة .









ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .









يبدأ التسجيل باختبارات القدرات فى الفترة من يوم 8 حتى يوم 20اغسطس









و ننشر للطلاب الراغبين فى التسجيل لاختبارات القدرات بكليات الفنون التابعة لجامعة حلوان وكلية التربية الرياضية أماكن اختبارت القدرات بمحافظتى القاهرة و الجيزة .









- القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم





- القاهرة – الجيزة (بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة





- كلية الفنون الجميلة " فنون و عمارة " جامعة حلوان بالزمالك





-كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان و التى تقع بالقرب من جامعة القاهرة بالجيزة





- كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك





-كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بالزمالك



